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Дочь Ларисы Гузеевой заболела перед операцией 

Teleprogramma.pro + ещё 5 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сейчас неизвестно, состоится ли оперативное вмешательство медиков в срок.
Известная телеведущая Лариса Гузеева, как известно, без ума от своей 18-летней дочери Ольги Бухаровой. Когда на девушку набрасываются с критикой поклонники, мать всегда готова сказать свое жесткое слово в поддержку наследницы. Недавно стало известно, что у дочери Гузеевой проблемы со здоровьем. Что конкретно тревожит даму она не рассказывает, однако известно, что вскоре девушке предстоит операция.
Правда, перед оперативным вмешательством медиков стало известно, что дочь Гузеевой заболела. Теперь неизвестно состоится ли операция в срок или врачи буду ждать, когда Ольга Бухарова поправится.
Добавим, что Ольга Бухарова любит показывать в социальных сетях свои откровенные фотографии. Поклонники без ума от дочери Гузеевой. Правда, сама девушка о себе другого мнения. Она считает, что ей нужно похудеть. Девушка даже не так давно стала спрашивать совета у поклонников, как это сделать без ущерба для здоровья, сообщает «СтарХит».
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