Дочь Ларисы Гузеевой заболела перед операцией

Сейчас неизвестно, состоится ли оперативное вмешательство медиков в срок.

Известная телеведущая Лариса Гузеева , как известно, без ума от своей 18-летней дочери Ольги Бухаровой. Когда на девушку набрасываются с критикой поклонники, мать всегда готова сказать свое жесткое слово в поддержку наследницы. Недавно стало известно, что у дочери Гузеевой проблемы со здоровьем. Что конкретно тревожит даму она не рассказывает, однако известно, что вскоре девушке предстоит операция.

Правда, перед оперативным вмешательством медиков стало известно, что дочь Гузеевой заболела. Теперь неизвестно состоится ли операция в срок или врачи буду ждать, когда Ольга Бухарова поправится.