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Меган Маркл решила рожать под гипнозом 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган (в девичестве Меган Маркл) решила произвести на свет своего первенца под гипнозом.
Как утверждают источники, близкие к британской королевской семье, Меган Маркл намерена отказаться от медикаментозного обезболивания и пригласить акушерку, практикующую гипноз при родах.
Супруга принца Гарри также отказывается ложиться в больницу, как делали ее покойная свекровь принцесса Диана и невестка Кейт Миддлтон — Меган Маркл собирается рожать дома, сообщает The Sun.
Между тем будущие родители уже выбрали крестных для своего малыша. Ими станут актер и режиссер Джордж Клуни и его супруга.
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