Ведунья заявила, что Алла Пугачева и Максим Галкин не живут вместе

Саона считает, что безумной любви в этой паре никогда не было.

Известная ведунья Саона заявила, что одна из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе Максим Галкин Алла Пугачева уже давно не живут вместе. По словам ведуньи, Примадонна очень тепло относится к Галкину. Однако этому есть объяснение. Шоумен отец ее детей.

Саона считает, что в этой паре нет безумной любви. По ее мнению, Пугачева и Галкин не живут вместе. У каждого, как считает гадалка, своя личная жизнь в этом союзе. При этом звезды ее не афишируют. Для своих детей они идеальные родители. Саона считает, что пока ни Галкин, ни Пугачёва менять свою жизнь не планируют.