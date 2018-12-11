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Ведунья заявила, что Алла Пугачева и Максим Галкин не живут вместе 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Саона считает, что безумной любви в этой паре никогда не было.
Известная ведунья Саона заявила, что одна из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе Максим Галкин и Алла Пугачева уже давно не живут вместе. По словам ведуньи, Примадонна очень тепло относится к Галкину. Однако этому есть объяснение. Шоумен отец ее детей.
Саона считает, что в этой паре нет безумной любви. По ее мнению, Пугачева и Галкин не живут вместе. У каждого, как считает гадалка, своя личная жизнь в этом союзе. При этом звезды ее не афишируют. Для своих детей они идеальные родители. Саона считает, что пока ни Галкин, ни Пугачёва менять свою жизнь не планируют.
Саона также заострила внимание на внешности Пугачёвой. Она считает, что для своих лет певица выглядит идеально. Видно, что она следит за собой. Естественно, что мужчины без ума от таких дам. Однако Саона считает, что сейчас в жизни Примадонны нет любимого мужчины, с которым бы она встречалась, сообщает портал Dni.ru.
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Женский форум
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