Костенко рассекретила лицо дочери

10 декабря исполнилось ровно пять месяцев дочери футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко . В честь такого события счастливая мать перестала прятать лицо малышки и посвятила ей трогательные стихи.

10 июля Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову дочь Милану. Счастливые родители регулярно фотографировались с малышкой, при этом старательно пряча ее лицо от любопытствующей публики. И вот наконец, когда крохе исполнилось пять месяцев, Анастасия приняла решение больше не прятать Милану.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Костенко опубликовала фотографию, на которой запечатлена с дочкой. "Когда-то осенним ноябрьским днем Узнала о внутреннем чуде своем И сердце забилось от счастья в груди И время прошло, ты решила прийти. С любимым моим тебя искренне ждали, когда родилась, тебя сразу узнали: Две ямки на щёчках, в глазах синева Спасибо, Господь, что пришла к нам она. Теперь это счастье на ручках сопит, И сердце вот-вот от эмоций взлетит На наши похожи дочуркины губы, Как мы ее любим, как мы ее любим! Я даже представить себе не могла, Что целой Вселенной мне станет она, Что сердце мое рождено для любви Господь и Хранитель ее берегите (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала счастливая Анастасия.

Далее модель обратилась к самой наследнице. "P. S. Спасибо тебе, наша радость, что ты именно такая, о какой мечтало сердце ❣ с 5 месяцами", — поблагодарила она. Отметим, что одним стихотворением Костенко решила не ограничиваться. В приложении Stories супруга Дмитрия Тарасова разразилась еще одним поэтическим творением.

"Смотрю на тебя — и думаю. Себе самой — и не верится: Эту принцессу, звезду мою, Я ли носила под сердцем? К тебе прикасаюсь — ласково. Приподымаю — бережно. Эти в цвет неба глазки, Мне ли смеются нежно? Кормлю ли тебя — жадную Грудь мою яростно — мнущую. Чудо это, отраду мою, Я родила ли сущую? Ты. что машешь ручонками, Плоти моей клочок С голубыми глазенками. Слюнявишь мое ли плечо? Видится мне и не верится, Только вот она, рядом, — Частица моего сердца, Души любовь и услада", — написала Костенко. Многочисленные поклонники поздравили Анастасию и Дмитрия, но нашлись и хейтеры, кто умудрился позубоскалить. В частности, некоторые подписчики предложили Костенко стать автором стихов песен бывшей жены футболиста Ольги Бузовой.