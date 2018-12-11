Юлия Савичева рассказала о жизненном уроке

Юлия Савичева затронула в своем паблике Instagram тему эгоизма. По ее словам, люди инстинктивно стараются сделать лучше для себя, не думая о ближнем. И особенно этим грешат единственные дети.

Певица рассказала о нравственном уроке, который преподала ей родная бабушка. В детстве будущая звезда с двоюродной сестрой гостила у нее в Кургане. Родители прислали посылку с очень вкусным печеньем — тоненьким, хрустящим, с кокосом и кунжутом. Юля пожадничала и не поделилась с сестрой. Бабушка поинтересовалась, вместе ли было съедено печенье? Узнав о эгоистическом поступке, она рассердилась. Юле было очень стыдно. Певица призвала всех работать над своими «Я» и «Хочу».

Поклонники похвалили ее за душевные посты.