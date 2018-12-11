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Кем стали дети Майкла Джексона 

Рамблер 4 часа назад
Майкл Джексон, провозглашённый королём поп-музыки, внезапно ушёл из жизни летом 2009 года. После себя Джексон оставил десятки и по сей день популярных песен, многомилионное состояние и троих наследников, рожденных ему разными женщинами, которых он воспитывал самостоятельно. После смерти певца опека над детьми перешла к матери Майкла. Какими стали Джексоны-младшие?
1. Принс Майкл Джозеф Джексон I, 21 год. В год кончины отца первенцу исполнилось 12. Ещё в детстве мальчик интересовался журналистикой, позже принял решение стать режиссёром и даже начал учиться, но быстро понял, что творческих способностей природа ему недодала. Зато Принс I почувствовал в себе предпринимателя. Он перевелся на другой факультет, закончил учёбу и сегодня вполне преуспевает: у него собственный продюсерский центр. Большое место в жизни Принса Майкла Джозефа Джексона I занимает благотворительность.
2. Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, 20 лет. Девушка — самая известная из трёх детей. Она ведёт бурную жизнь и не стесняется делиться с общественностью подробностями. Работа в модельном бизнесе и кино, скоротечный брак и попытка суицида — к 20 годам Пэрис успела многое. Сегодня она много снимается для рекламный кампаний, является политической активисткой и многообещающая актриса, которой прочат яркую карьеру.
3. Принс Бланкет Майкл Джексон II, 16 лет. Младший наследник известной фамилии не стремится появляться на публике и ведёт довольно закрытый образ жизни. Он учится в школе, увлекается восточными единоборствами и занимается музыкой.
Женский форум4
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