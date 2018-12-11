Сколько получают звезды-пенсионеры

Многие артисты, представляющее старшее поколение, уже перешагнули порог пенсионного возраста. И государство действительно начисляет им пенсии. Но вот каков их размер?

1. Алла Пугачёва , которой 69 лет, получает 17 000 рублей. В этой сумме учитывается и надбавка за звание «Народная артистка».

2. София Ротару , 71 год, получает деньги от Украины и в рублях сумма составляет примерно 35 000 рублей.

3. Михаил Боярский в свои 68 лет получает пенсию в размере 20 000 рублей.

4. Александру Панкратову-Чёрному, отпраздновавшему в этом году 69-летие, начисляют около 13 000 рублей.

5. Владимир Винокур , которому сейчас 70 лети, ежемесячно получает от государства порядка 10 000 рублей. Кстати, деньги артист полностью переводит на счёт детского дома, а живёт на доходы от выступлений.