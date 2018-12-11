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Сколько получают звезды-пенсионеры 

Рамблер 4 часа назад
Многие артисты, представляющее старшее поколение, уже перешагнули порог пенсионного возраста. И государство действительно начисляет им пенсии. Но вот каков их размер?
1. Алла Пугачёва, которой 69 лет, получает 17 000 рублей. В этой сумме учитывается и надбавка за звание «Народная артистка».
2. София Ротару, 71 год, получает деньги от Украины и в рублях сумма составляет примерно 35 000 рублей.
3. Михаил Боярский в свои 68 лет получает пенсию в размере 20 000 рублей.
4. Александру Панкратову-Чёрному, отпраздновавшему в этом году 69-летие, начисляют около 13 000 рублей.
5. Владимир Винокур, которому сейчас 70 лети, ежемесячно получает от государства порядка 10 000 рублей. Кстати, деньги артист полностью переводит на счёт детского дома, а живёт на доходы от выступлений.
6. Роза Сябитова стала пенсионеркой год назад, сейчас ей 56 лет. Ей положена пенсия 14 000 рублей. По словам телеведущей, она не расстраивается, что получает так мало. Как говорит сама Роза, она уже давно поняла, что может рассчитывать только на себя, поэтому правильно воспитывала детей, чтобы они поддерживали её в старости, копила деньги и даже стала телезвездой, чтобы в пожилом возрасте не бедствовать.
Женский форум5
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