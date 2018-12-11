Глюк'oza скопировала образ известной модели

Певица рассказала, что планирует надеть на торжество, а ее обвинили в модном плагиате.

Знаменитости уже начали готовиться к главной ночи в году и показывать варианты образов в Instagram. Надо сказать, что очень многие выбирают наряды, исходя из рекомендаций астрологов, которые считают, что год Кабана нужно встречать в оттенках коричневого и желтого (подробно об это читайте ЗДЕСЬ).

Вот и Наталья Чистякова-Ионова решила облачиться в предложенную цветовую гамму и показать, что желтый может выглядеть не менее драматично, чем красный или черный. Наряд звезды произвел фурор. Подписчики начали засыпать ее расспросами на предмет пристойности наряда и его удобства. Многие даже не заметили, что Наталья впустила нотку иронии в свой пост, поставив подмигивающий смайлик и намекнув, что данный образ — откровенная провокация.

@chistyakova_ionova / @chiaraferragni

Решится ли певица надеть такое откровенное платье в свет, как это сделала итальянская фешионистка Кьяра Ферраньи? Судя по всему, именно у нее наша Глюк’OZA идею образа и подсмотрела… Кьяра презентовала идентичное платье еще осенью. Надо сказать, что итальянской диве повезло больше: ее продвинутые в плане моды подписчики оценили образ исключительно положительно и не стали взывать к морали. Кстати, Наталья тоже является подписчицей Ферраньи и под тем самым осенним постом можно увидеть ее восхищенный комментарий.