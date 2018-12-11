Ольге Бузовой посоветовали родить ребёнка

Артистка Ольга Бузова два года назад развелась со своим мужем Дмитрием Тарасовым . После этого ей стало сложно строить личную жизнь.

Специальный проект, главной целью которого являлся поиск жениха для Ольги, не принес положительного результата. К тому же певица публично призналась, что после 35 лет, если ей не удастся обрести семью, она возьмет ребенка из детского дома.

Ольга опубликовала видео в соцсети Instagram, где играет с куклой, реалистично оформленной в виде младенца. Поэтому поклонники активно начали обсуждать ее желание стать мамой и заявили, что артистке нужно познать материнство как можно быстрее.