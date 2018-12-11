Ольге Бузовой посоветовали родить ребёнка 

Артистка Ольга Бузова два года назад развелась со своим мужем Дмитрием Тарасовым. После этого ей стало сложно строить личную жизнь.
Специальный проект, главной целью которого являлся поиск жениха для Ольги, не принес положительного результата. К тому же певица публично призналась, что после 35 лет, если ей не удастся обрести семью, она возьмет ребенка из детского дома.
Ольга опубликовала видео в соцсети Instagram, где играет с куклой, реалистично оформленной в виде младенца. Поэтому поклонники активно начали обсуждать ее желание стать мамой и заявили, что артистке нужно познать материнство как можно быстрее.