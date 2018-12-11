Рудова примерила соблазнительные платья

У звезд шоу-бизнеса в декабре — горячая пора, множество корпоративов, банкетов, вручений премий и различных светских мероприятий. Поэтому платьев много не бывает. Видимо, так решила и звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова , которая примерила несколько новых вечерних нарядов.

«На примерке самых сексуальных платьев. Я очень редко надеваю платья, но, безусловно, это всегда очень красиво». — отметила она.

На днях Наталья Рудова опубликовала снимок с молодым человеком, который еще недавно встречался с Настей Кудри. Наталья опубликовала дефиле в двух нарядах, пожаловавшись, что никак не может определиться. Видеоролик она сопроводила песней Artik&Asti «Мы будем вместе». Она спросила мнения у своих фолловеров, на какой ей остановить выбор. Мнение поклонников разделились примерно поровну.

«Смотря для чего нужно платье — если денсить на тусовках, то удобнее первое, для светских мероприятий — второе, оно более представительное, на мой скромный взгляд», — написала одна из подписчиц Рудовой.

Некоторые отметили, что с такой изящной и красивой фигурой, Наталья хороша в любом платье. Максималистки посоветовали брать оба.