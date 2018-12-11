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Рудова примерила соблазнительные платья 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
У звезд шоу-бизнеса в декабре — горячая пора, множество корпоративов, банкетов, вручений премий и различных светских мероприятий. Поэтому платьев много не бывает. Видимо, так решила и звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова, которая примерила несколько новых вечерних нарядов.
«На примерке самых сексуальных платьев. Я очень редко надеваю платья, но, безусловно, это всегда очень красиво». — отметила она.
На днях Наталья Рудова опубликовала снимок с молодым человеком, который еще недавно встречался с Настей Кудри. Наталья опубликовала дефиле в двух нарядах, пожаловавшись, что никак не может определиться. Видеоролик она сопроводила песней Artik&Asti «Мы будем вместе». Она спросила мнения у своих фолловеров, на какой ей остановить выбор. Мнение поклонников разделились примерно поровну.
«Смотря для чего нужно платье — если денсить на тусовках, то удобнее первое, для светских мероприятий — второе, оно более представительное, на мой скромный взгляд», — написала одна из подписчиц Рудовой.
Некоторые отметили, что с такой изящной и красивой фигурой, Наталья хороша в любом платье. Максималистки посоветовали брать оба.
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