Звезды, над которыми издевались в школе

Хоть буллинг и встречается во взрослых коллективах, намного чаще с травлей сталкиваются школьники. Избежать этого отвратительного явления не удалось этим детям, однако издевательства сверстников не помешали им стать звёздами.

1. Леди Гага в школе не пользовалась популярностью, её считали некрасивой и дразнили из-за брекетов. Сейчас девушка — одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей.

2. Рианна, выросшая на Барбадосе, регулярно подвергалась издевательствам из-за своей слишком светлой кожи. А вот когда красавица подросла, одноклассники начали терроризировать её из-за размера груди. Сегодня Рианна без стеснения демонстрирует тело и является желанным гостем на самых пафосных мероприятиях.

3. Дженнифер Лоуренс за последние годы получила чуть ли не все кинонаграды, а режиссёры охотно приглашают её на роли. Но вот в подростковом возрасте её жизнь не была такой сладкой: в школе одноклассники не стремились с ней дружить и игнорировали.

4. Илон Макс — человек, чьё имя вспоминают постоянно. Его амбициозные проекты будоражат общественность, а многомилионное состояние не даёт спокойно спать завистникам. В школе Илону досталось: он был низкорослым мальчиком и это стало поводом для травли одноклассников. Однажды дело дошло до того, что школьника пришлось отправить в клинику — так сильно он переживал из-за неприязни сверстников.