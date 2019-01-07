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Звезды, над которыми издевались в школе 

Рамблер 5 часов назад
Хоть буллинг и встречается во взрослых коллективах, намного чаще с травлей сталкиваются школьники. Избежать этого отвратительного явления не удалось этим детям, однако издевательства сверстников не помешали им стать звёздами.
1. Леди Гага в школе не пользовалась популярностью, её считали некрасивой и дразнили из-за брекетов. Сейчас девушка — одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей.
2. Рианна, выросшая на Барбадосе, регулярно подвергалась издевательствам из-за своей слишком светлой кожи. А вот когда красавица подросла, одноклассники начали терроризировать её из-за размера груди. Сегодня Рианна без стеснения демонстрирует тело и является желанным гостем на самых пафосных мероприятиях.
3. Дженнифер Лоуренс за последние годы получила чуть ли не все кинонаграды, а режиссёры охотно приглашают её на роли. Но вот в подростковом возрасте её жизнь не была такой сладкой: в школе одноклассники не стремились с ней дружить и игнорировали.
4. Илон Макс — человек, чьё имя вспоминают постоянно. Его амбициозные проекты будоражат общественность, а многомилионное состояние не даёт спокойно спать завистникам. В школе Илону досталось: он был низкорослым мальчиком и это стало поводом для травли одноклассников. Однажды дело дошло до того, что школьника пришлось отправить в клинику — так сильно он переживал из-за неприязни сверстников.
Женский форум
Звёзды , Видео , Дженнифер Лоуренс , Рианна , Стефани Джерманотта
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