Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью

Красота — ещё не гарантия счастья и успешности. Наверняка каждый человек назовёт несколько примеров, когда человек, которого природа одарила привлекательностью, в жизни оказывается неудачником. Но бывает и наоборот: женщины, которых сложно назвать эталонными красавицами, не знают никаких проблем и с лёгкостью покоряют мужчин. Есть такие дамы и среди знаменитостей.

1. Барбара Стрейзанд с детства слышала о своей некрасивости. Но негармоничные черты лица и выдающийся нос не стали помехой для получения двух «Оскаров» и массы других премий за заслуги в кино и музыке. Личная жизнь Барбары тоже всегда бурлила, в её кавалерах числились признанные секс-символы.

2. Сара Джессика Паркер . Актриса с большим дарованием не может похвастаться эффектной внешностью, а как-то её даже признали самой некрасивой женщиной. Но у Паркер достаточно самоиронии и чувства юмора, чтобы без обид воспринимать подколки завистников. Кроме того, она давно уже стала голливудской знаменитостью и образцом стиля. А ещё артистка — счастливая мать и жена: она больше 20 лет замужем за коллегой Мэттью Бродериком и растит троих детей.