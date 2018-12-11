Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Провокационные наряды знаменитостей 

Рамблер 6 часов назад
Дефиле по красной дорожке — самый простой способ добиться внимания или шокировать публику. Ну а чтобы действительно стать центром внимания, стоит выбрать провокационный наряд, тогда и журналисты, и зрители не смогут пропустить звезду. Эти наряды, в которых знаменитости пришли на торжественные мероприятия, запомнились надолго.
1. Шер на церемонии вручения премии «Оскар» в 1986 году. Певицу вообще не назовёшь скромницей, но тогда она сумела шокировать присутствующих. Костюм с оголённым животом и едва прикрывающим грудь верхом показался Шер более уместным, чем вечернее платье.
2. Рианна на премии Cовета модных дизайнеров Америки CFDA в 2014 году. Рианна тоже склонна эпатировать фанатов и не прочь предстать на публике в нескромном наряде. Для церемонии она выбрала облегающее платье довольно простого кроя, весь секрет которого заключался в ткани: они была прозрачной и покрытой блёстками. Впрочем, блёстки форм певицы не скрыли.
3. Бьорк на церемонии вручения премии «Оскар» в 1991 году. Исландская певица с индивидуальным стилем, повторить который вряд ли кому-то удастся, пришла на торжество в платье, которое вспоминают до сих пор. У публики сложилось ощущение, что исполнительница попросту влезла в лебедя, и это странное платье стало чуть ли не главной новостью церемонии.
Смотрите видео и узнайте о других причудливых нарядах звёзд.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влюбилась в женщину! Что делать?»2
Что стало со звездами 80-х
3 необычных зимних рецепта для смузи-блендера
Что делать, если волосы электризуются
Стало известно имя лучшей модели 2018 года
Видео
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:22
Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась
Звёзды
04:53
Самые крепкие звездные браки
Любовь Звёзды
09:37
Провокационные наряды знаменитостей
Звёзды
04:28
Кем стали дети Майкла Джексона
Звёзды
02:35
Сколько получают звезды-пенсионеры
Звёзды
04:36
Самые красивые в мире близняшки
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение