Провокационные наряды знаменитостей

Дефиле по красной дорожке — самый простой способ добиться внимания или шокировать публику. Ну а чтобы действительно стать центром внимания, стоит выбрать провокационный наряд, тогда и журналисты, и зрители не смогут пропустить звезду. Эти наряды, в которых знаменитости пришли на торжественные мероприятия, запомнились надолго.

1. Шер на церемонии вручения премии «Оскар» в 1986 году. Певицу вообще не назовёшь скромницей, но тогда она сумела шокировать присутствующих. Костюм с оголённым животом и едва прикрывающим грудь верхом показался Шер более уместным, чем вечернее платье.

2. Рианна на премии Cовета модных дизайнеров Америки CFDA в 2014 году. Рианна тоже склонна эпатировать фанатов и не прочь предстать на публике в нескромном наряде. Для церемонии она выбрала облегающее платье довольно простого кроя, весь секрет которого заключался в ткани: они была прозрачной и покрытой блёстками. Впрочем, блёстки форм певицы не скрыли.

3. Бьорк на церемонии вручения премии «Оскар» в 1991 году. Исландская певица с индивидуальным стилем, повторить который вряд ли кому-то удастся, пришла на торжество в платье, которое вспоминают до сих пор. У публики сложилось ощущение, что исполнительница попросту влезла в лебедя, и это странное платье стало чуть ли не главной новостью церемонии.

Смотрите видео и узнайте о других причудливых нарядах звёзд.