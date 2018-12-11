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Бритни Спирс шокировала нелепым видом 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Папарацци сняли поп-диву с ее 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по Лос-Анджелесу.
Репортеры обратили внимание на то, что 37-летняя певица выглядит весьма странно. Бритни появилась на публике в прозрачной белой блузке, сквозь которую просвечивал голубой бюстгальтер, темно-синих джинсах и в шлепанцах, которые ей были сильно велики.
@britneyarmy_mx
Кроме того, Спирс дополнила свой нелепый наряд детским ободком в виде кошачьих ушей и солнечными очками, передает Daily Mail. Ее молодой человек же был одет весьма адекватно: в темно-зеленую футболку с рисунком, черные брюки и серые кроссовки.
Как писали "Дни.ру", ранее в ноябре исполнительница рассказала подписчикам в соцсети, что устроила конкурс для восьми талантливых танцоров. Она обучила их нескольким движениям и попросила пользователей помочь ей выбрать лучших. При этом она разместила на своей странице в Instagram видеозапись с одной из репетиций.
Напомним, в марте этого года Бритни Спирс стала лицом бренда Kenzo. На снимках Питера Линдберга певица демонстрирует укороченную джинсовую куртку, высокие сапоги, свитшот и бейсболку с фирменным логотипом в стиле 80-х.
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