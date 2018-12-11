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Виктория Бекхэм избавилась от татуировки в честь мужа 

360tv.ru 3 часа назад
Бывшая участница группы Spice Girls 44-летняя Виктория Бекхэм прибыла на церемонию British Fashion Awards в открытом черном платье. Благодаря этому наряду удалось заметить, что певица удалила татуировку, посвященную мужу. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на Daily Mail.
Виктория Бекхэм прибыла на показ в сопровождении супруга Дэвида. Дизайнер разместила фотографию с мероприятия в соцсети Instagram.
«Счастлива быть сегодня на #FashionAwards c @davidbeckham во время его первого года в качестве амбассадора (Британского совета моды) и горжусь тем, что я была номинирована в категории лучшего дизайнера женской одежды»,
— подписала она фото.
Кроме этого, платье Виктории позволило заметить, что она избавилась от татуировки, которую ранее посвятила супругу. Она была сделана на иврите и гласила: «Я принадлежу моему любимому и он принадлежит мне». Виктория призналась, что надпись надоела ей еще в 2015 году. Поэтому она начала делать косметические процедуры по ее удалению. Надпись начиналась с шеи и спускалась вдоль позвоночника. Сейчас следы тату почти незаметны.
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Женский форум
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