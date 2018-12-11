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Евгений Плющенко задумался о пополнении в семье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Уже девять лет Евгений Плющенко состоит в счастливом браке с Яной Рудковской. Не так давно они отметили не только годовщину со дня свадьбы, но и со дня венчания, которое состоялось в прошлом году. Супруги воспитывают сына Александра, который уже выступает в качестве модели, а также участвует в ледовых шоу своего отца. Также у Яны есть два старших сына от отношений с Виктором Батуриным: Андрей и Николай, но старший Андрей был ею усыновлен, так как его биологической матерью является вторая жена Батурина.
больше по теме Яна Рудковская вышла на подиум вместе с младшим сыномНакануне Яна Рудковская представила новую коллекцию одежды собственного производства. Еще в начале этого года Саша признался, что мечтает о сестренке. Он даже придумал для нее имя — Маша. А на днях задумался о пополнении в семье и двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. Плющенко встретился с юной спортсменкой, которая к пяти годам уже стала победительницей множества соревнований, а также два раза выиграла «Кубок Плющенко». Евгений поделился видео с Эмилией. Девочка с длинными распущенными волосами облачена в розовый костюм и меховую безрукавку. В кадре тренер обнимает юную фигуристку. «Ну как, смотря на нее, не захотеть дочку?», — задал риторический вопрос Плющенко.
Поклонники согласились с ним. Они уже давно намекают фигуристку, что ему и Рудковской пора завести еще одного ребенка. Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Однако ранее Яна дала понять, что тоже не против снова стать мамой. Летом поклонники упрекнули продюсера за слишком откровенные позы на фото. Жена Плющенко не стала молчать и заявила злопыхателям, что не считает себя дамой в возрасте и даже намерен подарить возлюбленному еще одного наследника.
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Женский форум
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