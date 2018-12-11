13 бьюти-фактов об Анджелине Джоли

Какой косметикой пользуется актриса? Сколько стоит ее красота? BeautyHack раскрывает секреты самой обсуждаемой актрисы.

1) Анджелина Джоли пьет очень много воды (не менее трех литров в день), чтобы улучшить обмен веществ. Она предпочитает чистую родниковую воду, соки без сахара и имбирный чай.

2) Фигуру голливудской звезды активно обсуждают в СМИ, обвиняя ее в излишней худобе. Несмотря на это, актриса признается, что просто придерживается правильного питания — ест много сырых овощей, рыбу на пару и легкие супы.

3) Низкоуглеводные продукты богатые протеином — основное предпочтение Джоли. Они помогают укрепить мышцы и надолго дают актрисе энергию.

4) Много времени Анджелина уделяет спорту: помимо традиционных пилатеса и йоги она занимается кикбоксингом и греблей. Любимое упражнение актрисы — выпады со скручиванием.

5) Минимум раз в месяц Джоли посещает своего косметолога — доктора Дэвида Колберта. Ее любимая процедура — «Triad Facial» — включает в себя микрошлифовку кожи, воздействие на нее лазером, пилинг лавандовой кислотой и светотерапию. Стоимость одной процедуры — 800 долларов.

6) Актриса никогда не пользуется скрабом и мылом для лица, предпочитая очищать кожу натуральными мягкими лосьонами.

7) Швейцарская косметика La Prairie — фаворит Джоли, а ее любимый крем — Skin Caviar Luxe Cream. Он отлично дополняет косметологические процедуры и помогает 41-летней актрисе сохранять молодость и гладкость кожи.

8) Во время и после беременности звезда пользовалась средствами люксового бренда Bella Mama. По словам Анджелины, масло Belly Butter помогает увлажнить кожу и избежать растяжек.

9) Пухлые губы — самая узнаваемая черта Анджелины Джоли. Удивительно, но ухаживает за ними актриса очень просто — утром и вечером наносит лечебный бальзам Blistex.

10) Повседневный макияж Джоли тоже прост: солнцезащитное средство, увлажняющий тональный крем Veil Fluid Makeup от Hourglass, консилер Laura Mercier Secret Camouflage и прозрачная пудра. Актриса никогда не пользуется румянами.

11) Джоли тщательно ухаживает за волосами, но предпочитает использовать небольшое количество средств, чтобы не перегружать их. Любит шампуни и кондиционеры органического бренда Aveda и всегда наносит на кончики немного масла.

12) Анджелина сменила немало визажистов — ей, как и многим другим известным актрисам, не удалось избежать ошибок в макияже. Теперь она придерживается принципа «чем проще, тем лучше» и все чаще появляется на публике с натуральным макияжем и лишь изредка — со «смоки айс».

13) Совсем недавно актриса стала лицом нового аромата Mon Guerlain, Guerlain. О том, как звезда вдохновила парфюмера читайте здесь.