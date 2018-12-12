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Ирена Понарошку села на шпагат незадолго до родов 

Eva.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Известная телеведущая и блогер Ирена Понарошку долгое время увлекается йогой, однако растянуть мышцы ног до шпагата с ее помощью ей не удавалось. Буквально перед самыми родами Ирена все же смогла исполнить свое давнее желание и села на шпагат. Теперь она бесконечно благодарна за свое новое умение тренеру.
Телезвезда Ирена Понарошку решила начать подводить итоги года несколько заранее. Уже сейчас она готова назвать «Человека года» в ее жизни. И, как ни странно, им стал не муж и не сыновья Ирены, а ее тренер по растяжке Самира Мустафаева.
«Она в этом году исполнила мечту, которая пылилась на антресолях моей души с 12 лет! Благодаря ей за пару недель до родов я впервые в жизни села на шпагат»
@irenaponaroshku
Ирена показала видео и фото, как она постепенно шла к своей цели. И вот на последнем снимке телеведущая гордо восседает в шпагате. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TV host, journalist Moscow (@irenaponaroshku) 11 Дек 2018 в 1:30 PST Понарошку шутливо решила вручить Самире приз «Золотая попа», поскольку, помимо растяжки, тренер еще делала с Иреной упражнения для мышц ягодиц. Понарошку отмечает, что шпагат остался только на фотографиях, а вот упругая попа осталась на месте.
У Ирены Понарошку много увлечений, среди которых не последнее место занимает астрология. Ирена с радостью делится своими знаниями, чтобы жизнь ее поклонников стала успешнее и гармоничнее. Недавно Понарошку рассказывала, как выбирать цвета одежды в соответствии с днем недели.
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