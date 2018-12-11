Фитнес-модель Мишель Левин: тренировки и питание

Мишель Левин — знаменитая фитнес модель. Программа тренировок для набора мышечной массы и рельефного тела. Как стать фитнес-моделью? Ответы на эти вопросы читайте в данной статье.

Мишель Левин входит в число самых знаменитых фитнес моделей в мире. Ее регулярно приглашают на работу испанские, итальянские и американские модельные агентства. Фото Мишель Левин пользуются большой популярностью, — количество подписчиков на официальный аккаунт фитнес модели в Instagram превышает 13 миллионов человек. Но так было не всегда. В юности девушка страдала от комплексов, и тяжело трудилась, чтобы заработать на пропитание.

На пути к успеху

Мишель Левин родилась в бедной семье в Венесуэле. Девушка росла без отца, и уже в 14 лет ей пришлось устроиться на работу. Мишель не хватало денег на еду, из-за чего она сильно похудела. Ей приходилось скрывать свое тело от окружающих, одевая закрытую одежду. Повзрослев, Мишель попыталась устроиться работать моделью, но получила отказ. Причина — наличие врожденного дефекта кожи и низкий рост. В 17 лет латиноамериканка начала заниматься в спортзале. У Мишель отсутствовал спортивный опыт, в результате чего девушка непропорционально накачала ноги, и у нее появились новые комплексы.

Несмотря на это, Мишель продолжала заниматься, переступая трудности и ошибки. Прошли долгие годы, прежде чем девушка приобрела спортивную фигуру. Со временем модельные агентства сами начали приглашать латиноамериканку на работу. Постепенно она получила всемирную известность, но спорт продолжает играть для девушки важную роль в жизни.

Фитнес модель: начало карьеры

Прежде, чем серьезно заняться бодибилдингом, Мишель Левин 5 лет проработала в модельном бизнесе. Контракт модели включал требование регулярно посещать спортзал. Постепенно Мишель привыкла к спорту, и стала больше времени уделять тренировкам. Латиноамериканка набрала мышечную массу и рельеф, благодаря чему ее заметили рекламные агентства в сфере фитнеса.

fiteria

Первые бизнес-предложения предполагали продвижение спортивных товаров и питания. Вскоре девушка заняла первое место в конкурсе атлетов NPC, и решила заняться бодибилдингом. В возрасте 26 лет Мишель получила статус профессионального атлета. Спортсменка активно выступала до 2014 года, после чего официально завершила карьеру. Несмотря на это, Мишель продолжает уделять много времени тренировкам, и принимать участие в рекламных фотосессиях как спорт модель.

О целях и мотивации

Мишель Левин — призер и победитель многочисленных соревнований. На сегодняшний день фитнес девушка не имеет проблем с работой и финансами. Спортсменка регулярно получает предложения из агентств по всему миру, но основная цель для нее заключается не в этом.

Мишель никогда не предполагала, что сможет добиться таких результатов. Фитнес модель стала символом и кумиром многих девушек. Для самой латиноамериканки главная цель заключается в собственном прогрессе. По словам девушки, она регулярно наблюдает в зеркало за тем, как ее тело меняется в лучшую сторону. Это приносит удовольствие и выступает в качестве основной мотивации.

Тренировки

Мишель Левин проводит тренировки 2 раза в сутки. Утренние занятия включают кардио, и занимают 45 минут. Вечером девушка делает упор на силовые упражнения. Цель спортсменки — проработать все мышцы в течение недели.

Фитнес модель делает основной упор на прокачку пресса и ягодиц.

Один день из недельной тренировки выделяется на отдых, и исключает любые упражнения.

День 1. Тренировка спины и бицепса:

подтягивания широким и обычным хватом;

прокачка бицепса при помощи гантелей и штанги;

тяга нижнего блока и Т-грифа.

День 2. Тренировка ягодичных мышц и икр:

сгибание и разгибание ног на тренажере в положении сидя;

становая тяга;

прокачка икр при помощи тренажера Смита и подъемов голени в положении стоя.

День 3. Тренировка плечевых мышц и трицепса:

французский жим;

жим штанги (в положении лежа) и гантелей (в положении сидя);

разведение гантелей в стороны в положении лежа;

подъем гантели из-за головы в положении сидя.

День 4. Кардиотренировки без силовых упражнений.

День 5. Тренировка ног:

наклоны со штангой;

поочередный жим ногами в положении лежа;

стандартные приседания;

выпады с утяжелителями.

День 6. Тренировка пресса:

скручивания на скамье, тренажере и мяче;

подъем коленей к груди в висе на турнике.

День 7. Полноценный отдых от утренних и вечерних занятий.

Каждое упражнение включает не менее 4 подходов по 10-12 повторений. В прошлом тренировки Мишель были более интенсивными. Теперь спортсменка делает упор на правильное питание.

Чтобы быстро набрать форму, фитнес модель советует сконцентрировать тренировку на:

скоростном беге на короткие дистанции;

выпадах ногами;

разведении гантелей в стороны.

Перечисленные упражнения прорабатывают основные группы мышц. Занятия оказывают нагрузку на ноги, ягодицы и плечи, помогая быстрее устранить жировые отложения.

Питание

Мишель Левин придерживается строгой диеты, включающей 7 приемов пищи в сутки небольшими порциями. Рацион спортсменки состоит из:

овсянки;

ветчины;

шведских крекеров;

куриной грудки;

бурого риса;

свиных отбивных;

салата;

говядины;

лосося;

брокколи;

спортивных коктейлей Betancourt Nutrition.

Девушка придерживается раздельного питания. Углеводы принимаются в пищу в первой половине дня. После обеда рацион состоит из нежирных продуктов и овощей. Перед сном спортсменка выпивает казеиновый коктейль.

В день отдыха Мишель не следит за рационом, употребляя любые продукты и блюда. Сбалансированное питание не включает жиросжигатели. Спортсменка поддерживает показатель жировых отложений на минимальном уровне благодаря интенсивным кардио. При росте 162 сантиметра Мишель сохраняет вес в пределах 52-54 килограмм.

Основную часть свободного времени фитнес модель уделяет подписчикам. Мишель регулярно снимает ролики о правильных тренировках, и помогает людям тренировать проблемные участки тела.