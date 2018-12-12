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«Анджелина Джоли» дружит с Барби 

Peopletalk + ещё 1 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Год назад в Сети прославилась 19-летняя девушка из Ирана, которая перенесла 50 пластических операций, чтобы стать похожей на своего кумира — актрису Анджелину Джоли (43).
По словам Сахар, она перенесла операции по изменению формы щек, носа, увеличила губы и изменила форму бровей. А ещё похудела до 40 кг — месяцами голодала ради своей мечты.
peopletalk
А теперь в Сети набирает популярность её подружка Саназт, которую прозвали двойником куклы «Барби»! Сейчас у неё 314 тысяч подписчиков, а видео в Instagram набирают больше 500 тысяч просмотров.
peopletalk
Чуть ли не каждую неделю Саназт перекрашивается в новый цвет: то у неё ярко-розовые волосы, то она блондинка, то брюнетка. Фанаты уверены, что по количеству пластических операций она не отстаёт от своей подружки Сахары: «Я думаю, что она сделала скулы и нос! Ну а про губы даже говорить не буду — это очевидно». Сама Саназт о том, сколько хирургических вмешательств пережила, не говорит.
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