«Валерия перешла кому-то дорогу»

Певица Валерия пользуется бешеной популярностью у российских меломанов. Однако синглы знаменитости уже давно не звучат в эфирах радиостанций.

"Валерия перешла кому-то дорогу", — именно так думают фанаты артистки, когда не находят имени своей любимицы в списке победителей престижной музыкальной премии "Золотой граммофон". Уже два года вокалистка не получала заветной статуэтки.

Внимание на эту вопиющую несправедливость обратил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник не понимает, почему востребованную у аудитории певицу задвигают на второй план.

"Абсолютно несправедливая история происходит с певицей Валерией. Складывается ощущение, что радиостанции ее словно заживо похоронили. В последние годы ее нет на "Русском радио", она перестала получать премии "Золотой граммофон". И все это происходит на фоне того, что у артистки выходят стопроцентные хиты и классные коллаборации. Как могло произойти так, что народная артистка России, которая не завершила свою творческую карьеру словно попала в забвение? Ее дуэт с Егором Кридом вообще ни на одной из радиостанций не прозвучал. А ведь это была прекрасная коллаборация артистов двух поколений! Это разве нормально?"

— рассуждал Манукян в беседе с "Дни.ру".

Эксперт уверен, что зависть к успешной во всех отношениях Валерии сводит с ума многих ее коллег. Манукян полагает, что кто-то, имеющий влиятельные знакомства, точит зуб на артистку, и собирается поставить крест на ее популярности.

"Складывается ощущение, что успешной карьере этой прекрасной певицы просто элементарно завидуют. Такое случается, когда человеку в этой жизни дано очень многое, но серости и бездарности выталкивают талант локтями, чтобы занять в шоу-бизнесе не свое место",

— предположил Вадим Манукян.