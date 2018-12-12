Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»

Накануне Нового года «Антенна» побывала в загородном доме певца. Елка уже наряжена, Алла-Виктория и Мартин загадали желания и получили первые подарки — собственные мобильные номера. Теперь они самостоятельно звонят папе и пишут эсэмэски.

— Филипп, у вас шикарный дом. Но успеваете ли им насладиться?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— К сожалению, я провожу здесь очень мало времени. Скучаю по детям, но, к счастью, есть дедушка, бабушка, которые всегда с ними рядом, крестные (телеведущий Андрей Малахов и бизнесвумен Наталья Ефремова. — Прим. «Антенны») и, конечно, благодаря технике XXI века мы постоянно поддерживаем видеосвязь. Вот сегодня наша встреча с Аллой-Викторией и Мартином началась с того, что я вручил им личные сим-карты. Они давно мечтали их получить. Раньше я звонил им на телефоны нянь, а теперь у них наконец-то есть собственные номера. Ни один скайп не заменит личного общения. Но что могу сделать? Такая профессия, что из 365 дней в году провожу дома от силы месяц. Однако опыт показывает, что даже отсутствие звездного родителя не мешает вырастить прекрасных детей. Тому пример — Кристина Орбакайте . Ее мама всю жизнь была на гастролях, а дочка с бабушкой, и смотрите, какая потрясающая девочка выросла, какая артистка, какой человечек. Я ее обожаю. Да, есть и обратные случаи, но надеюсь, что у нас все будет хорошо (в этот момент подходят Алла Виктория и Мартин. — Прим. «Антенны»). Дети, вы скучаете по мне?

Алла-Виктория: Да!

Мартин: Так ты еще не уехал!

Филипп: Сейчас опять уеду, но у нас скоро будет Новый год, может быть, полетим в Эмираты.

— Раз мы затронули тему Нового года, поделитесь, что ваши наследники попросили у Дедушки Мороза?

Алла-Виктория: Пираний! Они зубастые и смешные.

Филипп: Она любит у нас всю живность.

Мартин: А я хочу рыцарей Папо (игрушечная коллекция фигурок исторических персонажей и героев фэнтези. — Прим. «Антенны»).

Филипп: Не могу нигде этих рыцарей найти, был сейчас в Америке, нет их. И игрушечных пираний. Но к Новому году все будет. Что там эти пираньи делают, меняют цвет?

Алла-Виктория: Да, стреляют, светятся в темноте, мочишь их в воде, они другого цвета становятся и еще на солнце меняют цвет. И еще хочу скорпионов!

Мартин: Папа, а я могу забраться на стол без стула.

Филипп: Да ты что? Покажи. Он же у нас мастер боевых искусств джиу-джитсу. Расскажи, что ты получил.

Мартин: Четыре нашивки и одну полосочку.

Алла-Виктория: У меня тоже одна нашивка есть.

Филипп: Алла тоже раньше занималась. Вот такие они спортивные, в отличие от меня. Я всю жизнь со спортом на «вы». Благодаря танцклассу форму держу, но все равно главная мечта к следующему году — это похудеть.

— Кстати, с какими мыслями провожаете уходящий год?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Таким же крутым по куражу у меня был 1992-й, потому что это самое начало творческой деятельности, 1998 год, когда была любовь и дома, и у зрителей. И вот спустя 20 лет наступил 2018-й, который дал три больших работы — «Цвет настроения синий», «Ибица» — наш дуэт с Колей Басковым, и, конечно, «Цвет настроения черный». Я благодарен Егору Криду , который пришел с этой идеей. Он очень талантливый парень. Я был на «Евровидении» в Португалии, когда он прислал демоверсию песни и спросил: «Филипп Бедросович, что вы думаете по этому вопросу?» Конечно, я был за! Но кто бы мог подумать еще шесть лет назад, что с этой командой (Егор Крид является артистом продюсерской компании Тимати , с которым у Киркорова был конфликт в 2012 году. — Прим. «Антенны») у меня будут такие теплые отношения? А все началось с Тимати в прошлом году, когда мы вновь соединили свои творческие пути, так сказать, навели мосты: я снялся в рекламном ролике его бургерной, и мы записали дуэт «Последняя весна». Так что 2018-й был у меня хиповым, хитовым, просто обалденным. Когда исполняю эти песни на концерте, то чувствую, как молодею. Надеюсь, что 2019 год тоже не разочарует.

— В него вы вступаете с новым шоу. Почему такое название «Я+R Второе Я», что хотите этим сказать?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Это не мания величия, не культ личности. Шоу «Я», с которым мы три года гастролировали по всей стране и по миру, создавал известнейший режиссер «Цирка дю Солей» Франко Драгоне. Он ставил шоу Селин Дион, Майкла Джексона , я его ждал десять лет, пока он изучал мои песни, творчество, проникался. Мое «Я» соткано из миллионов других «я» — людей, которые все эти 30 лет создавали меня как артиста. Я жил и живу благодаря публике, тому, что они каждый вечер заполняют залы до отказа. А «Я+R Второе Я» — это апгрейд. За эти три года появилось много нового репертуара, идей. И на базе шоу Франко Драгоне мы расширили визуальный ряд и возможности. То есть людей, которые сейчас придут посмотреть на премьеру, ждет 70 процентов новых песен, постановок, объемных масштабных декораций, костюмов. Я, так сказать, обнулил свой файл, омолодил и себя, и свою аудиторию. И ту публику, которая может быть раньше смотрела на меня с уважением и думала: «50 лет стукнуло. Забронзовел». Умная женщина по фамилии Пугачева очень четко выразила мысль, что после 50 лет жизнь идет в обратную сторону: 49, 48 и далее. Таким образом, она не дает себе самой и в восприятии людей постареть. Что дальше? Поставили монумент и все — пенсия? Ничего подобного! Все начинается с нуля, с чистого листа. И это омоложение произошло благодаря новым песням, которые появились. Этот год подтолкнул меня к изменениям, и настроение нового шоу будет совершенно другим. Честно говоря, инициатором хита «Цвет настроения синий» стал мой маленький сын Мартин.

— Каким образом?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Мне постоянно присылают песни, я их слушаю в дороге, а дети часто со мной путешествуют, в том числе и на гастролях. В машине сын и услышал «Цвет настроения синий». Мне она понравилась, но показалось, что это не мое. А тут Мартин говорит: «Пап, можно песню про синий?» Мы послушали еще раз, потом еще. И всю дорогу из Варны в Бургас (мы были в юбилейном туре на родине в Болгарии) у нас на повторе играла она. На следующий день я уже про нее забыл, но Мартин опять ее просит. Я всегда все песни проверял на детской аудитории. Поэтому такой успех был у «Зайки моей», «Милой, милой». Они записаны почти четверть века назад, эти люди уже выросли, у многих уже свои дети, но они до сих пор моя аудитория. Детское восприятие очень важно, оно зарождает посев на будущее, удлиняет твою творческую жизнь. И я понял, что на «Цвет настроения синий» надо обратить внимание. Но пока два дня думал и наконец позвонил автору, он сказал, что песню продал. Мне нельзя говорить «нет», потому что всегда добиваюсь своей цели. Я ответил: «Плачу сколько угодно, но песня должна быть моей». Какими-то немыслимыми путями ее вернули. Даже не знаю, кому она тогда досталась, но представляю, как этот артист сейчас переживает и чувствует. Хотя не факт, что у него или у нее бы все так сложилось. Все-таки тут все совпало: и песня, и настроение, и новый образ, и время. Но далеко не все радиостанции поначалу загорелись ее взять в ротацию. И тогда я понял, что надо искать другие пути. Мы пошли через интернет и только выиграли.

— Не было страшно резко менять амплуа? Все-таки многие поклонники привыкли видеть вас другим, более лирическим героем.

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Я поставил себе задачу после 50 лет не превратиться в неприкосновенное «не трогайте меня, я уже там, наверху». Я на земле и очень хорошо себя чувствую, окруженный молодежью. У меня молодой коллектив, авторы, аранжировщики, люди, которые чувствуют время, и я вместе с ними. Может быть, поэтому понял, что нужно, так сказать, перевернуть себя. Всю жизнь любил танцевальную молодежную музыку, просто осознавал, что нельзя постоянно веселиться, поэтому был лирический период достаточно большой, начиная от песни «Жестокая любовь», «Немного жаль», «Снег». Вся эта лирика — оно мое, и никогда от меня не уйдет, ее могу петь и в 50, и в 70 лет. Но Том Джонс , когда ему было за 50, спел «Sex Bomb» и стал для молодой аудитории одним из самых любимых артистов. Шер в 52 года выпустила суперхит «Believe», и она до сих пор номер один. Этот возраст магический. Большие западные артисты находят какой-то ключик к новой аудитории, записывают хит или альбом, которые продлевают им жизнь и делают востребованными в отличие от других коллег — уже сбитых летчиков. Мне повезло, я встал в обойму артистов, которые, когда им стукнуло за 50, нашли себя нового, точнее, вспомнили себя старого. Потому что «Атлантида», с которой началось все 30 лет назад, «Я люблю тебя, Марина» — это все танцевальные песни, уже не говорю про альбом «Ой, мама, шика дам!». Потом произошли изменения в моем семейном статусе, я вошел в новую жизнь одиноким человеком, и веселиться было странно. А сейчас, когда дети растут, мы переехали в этот дом на полуострове в 20 минутах от центра Москвы, я так хорошо себя чувствую, что мне не хочется петь грустные песни. Исполняю их на концертах, потому что публика ждет и тепло принимает. Но дух во мне кипит и бушует, поэтому родилось желание обновить шоу. И 25 декабря в «Олимпийском» зритель увидит практически совершенно новую программу. Именно туда меня заманил немаловажный исторический факт, потому что 25 декабря этот легендарный зал закрывается навсегда. Его больше не будет. Он открывался в 80-х шоу Пугачевой «Пришла и говорю» и символично закроется «Я+R» Филиппа Киркорова. Отказаться и не поставить финальную жирную точку в истории этого зала было невозможно. Все зрители, которые придут в этот день, запомнят, что 2018-й в музыкальном плане был годом Киркорова. (В комнату входит Алла-Виктория в костюме школьницы из Хогвартса, с большой книжкой в руках. — Прим. «Антенны».)

Филипп: Как тебе идет! Ты волшебница из Гарри Поттера?

Алла-Виктория: Гермиона.

Филипп: Я привез этот костюм из «Диснейленда». И книга у тебя волшебная.

Алла-Виктория: Ой, почему она рваная?

Филипп: -Она старинная! Когда поедем в «Диснейлейнд», ты будешь махать волшебной палочкой и творить чудеса. У нас в семье культ Гарри Поттера. Дети — его фанаты. Я, к своему стыду, ни разу не смотрел фильм ранее, но потом, наоборот, был счастлив, потому что увидел его впервые в их компании.

— Дочка, судя по всему, хочет быть волшебницей. А у вас какие мечты сейчас?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Порой становится так страшно от того, что все мечты, которые были, сбылись. У меня такое четкое ощущение, что большие артисты уходят, когда выполняют свою миссию. Надеюсь, что я ее еще не выполнил. О детях не мечтал, о них подумал, когда понял, что одному жить больше невозможно. Тогда это и произошло. Не раньше и не позже. Сегодня они — это люди, ради которых я живу, стремлюсь домой. Я спокоен за них, потому что рядом мой папа — их любимый дедушка, тетя Мари — оперная певица, человек высоких моральных правил, друзья. Конечно же, когда уезжаю, я скучаю, они тоже, но может быть тем ценнее наши встречи, тем лучше дети их запоминают. Кстати, если что-то идет не так в воспитании, единственная тяжелая артиллерия — это папа, который может позвонить и все объяснить.

— Вы, будучи маленьким, ездили на гастроли со своим отцом Бедросом Киркоровым, сейчас с вами летают наследники. Насколько отличается ваше и их детство?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Страна, в которой я рос, совсем другая. Не было таких парков, аттракционов, телефонов, возможностей намного меньше. Предел мечтаний в моем детстве — это игрушка «За рулем», где машинка ездила под мостами, и немецкая железная дорога. А сегодня можно что угодно заказать в интернете. Я тут был в гостях у своих друзей, спросил их детей, что им подарить на Новый год, и услышал ответ: машину-самолет и машину-карету! Перевернул полмира, но нашел. Это же здорово. У меня было прекрасное детство, за которое я благодарен своим родителям. Не помню, когда именно в моей жизни случились первые гастроли, наверное, лет в пять. А мои дети помнят вещи, которые происходили с ними, когда им было три года и даже два. Вот сегодня за столом заговорили о Греции, где у нас тоже была фотосессия с мандаринами. Я думаю, что у них в памяти останутся гастроли и поездки, а потом Мартин, прочитав это интервью, скажет: «Так вот кто оказывается инициатор появления песни „Цвет настроения синий“, это я, папа, продлил тебе молодость».

— Скоро для них начнется взрослая жизнь — первый класс, школа. Ждете этого с трепетом или волнуетесь?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Открою вам секрет, я не планировал, что Алла-Виктория пойдет в этом году в школу, поэтому в начале сентября был на «Новой волне» на гастролях. Она проучилась в подготовительном классе месяц, меня вызвали и сказали: «Ваша дочь обходит всех по развитию, и наша рекомендация — с октября перевести ее в первый класс». Так что она уже учится, и в следующем году мы отправляем в первый класс Мартина. Может, оно и к лучшему, что у них будет год разницы, потому что Алла по гороскопу Стрелец и своим характером подавляла бы Мартина в классе, а он, как Рак по знаку зодиака, обладает таким чувством достоинства, что его нельзя подавлять.

— Дружны они между собой или соперничают?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— И колотят, и любят друг друга. Это дети. Они растут в любви, в семье. Неважно, полная она или неполная. Миллионы людей живут в семьях, где один родитель, и миллиарды в тех, где двое, и в этих миллиардах нередко вырастают не счастливые дети. Все эти вопросы с вытаращенными глазами: «Как так только папа? Где мама?» У нас нет с этим проблем. Мои дети получают все: любовь, ласку, заботу, образование. И если придет то время, когда семья, как это говорится, станет полной, прекрасно. Не станет — значит, так тому и быть. Это никак не влияет на воспитание. Дети абсолютно нормальные. Они не балованные, не капризные. Никогда не устроят истерику и не будут топать ногой. Я видел, как себя порой ведут отпрыски в «дорогих» семьях, это не самый лучший пример. Но при этом вижу, какие воспитанные, образованные дети у Аллы с Максимом. Лиза — настоящая артистка, Гарри — мой любимец. Все в руках родителей. Какая восхитительная дочка у Ани Лорак, моя крестница Сонечка, наши дети очень дружат. Замечательная девочка подрастает у Александра Реввы и его жены Анжелики. Кстати, Алла-Виктория участвовала в модном показе Анжелики и у Гали Юдашкиной. Это пока единственное светское мероприятие, куда допускаю детей.

— Им нравится ходить по подиуму?

Филипп Киркоров (Filipp Kirkorov):

— Для них это как театр. Поэтому, когда мои друзья приглашают выйти моделью Аллу-Викторию или Мартина, я с удовольствием отпускаю. Если позовут куда-то в кино — отдам. Сам таскать по кастингам, как это делали мамы Миллы Йовович и Леонардо Ди Каприо , я не буду. Вот Борис Грачевский обожает Мартина и позвал его на пробы, но роль не подошла, не его. Ну и что? Я не стал говорить: «Нет, ты должен его снять, у ребенка травма». Мартин только счастлив был, сам понял, что не его. Но если позовут еще, отправлю. Но толкать их: «Мои дети — Киркоровы, идите на „Голос“ я не стану никогда, потому что это неправильно. И ничего не буду им запрещать, даже когда они вырастут. Понравится мальчик Алле-Виктории, пусть лучше домой приведет. Для меня Алла Пугачева — идеальный пример того, как воспитывать детей, как идти по жизни. Она ничего не запрещала Кристине. Поэтому, когда Кристине понравился Володя Пресняков, они не встречались где-то в подворотнях. Алла сказала: „Лучше пусть живут у нас. Сложится — сложится“. У них прекрасный сын Никита — артист эстрады. Совместная жизнь не получилась, но у Кристиночки сейчас замечательный муж, у Володи тоже все хорошо. Никто ни от кого не прятался, ничего не запрещал. Что произойдет, если я скажу дочери, когда она вырастет: „Нет, не будет этого мальчика!“ Сердцу не прикажешь, улетит с ним хоть на Луну. И кто будет переживать? Папа. Но это завтра, сегодня же у них такой возраст, когда надо все объяснять, внимание уделять. Иногда из-за того, что нет времени, ты, к сожалению, этого не можешь сделать, но я стараюсь.

Слово тете, Мари Киркоровой:

— Мартин у нас настоящий мальчик, спортсмен. Он типичный мужчина, собирает всю информацию и только когда готов, когда все проанализирует, так оформит свою мысль, что послушаешь и удивишься. Он очень избирателен по отношению к игрушкам. Может долго играть с одной игрушкой и не расставаться. Это у него папино, Филипп тоже мог неделю сидеть с игрушкой. Аллочка другая. Она не копит в себе, как Мартин, а, как Стрелец, прямо стреляет, и если скажет „нет“, то ее не переубедишь. С самого маленького возраста сама выбирает себе одежду и всегда попадает в точку. Практичная в хорошем смысле. Идет в детский магазин, обходит все одна и выбирает только то, что действительно нравится. Раньше я ее всегда поправляла, чтобы она не брала за идею просто купить игрушку, а училась находить то, чего действительно хочет душа. Она знает, где и что у нее находится, и все помнит. Протерли пыль, тронули что-то в ее вещах, Алла сразу замечает: „Так, а где моя игрушка, которая вон там стояла?“ Очень наблюдательная. Как и папа, она любит, чтобы вокруг нее были люди, и постоянно собирает подружек.

Я молюсь, чтобы дети остались такими, какими они родились, чтобы не потеряли то, что у них сейчас есть. Чтобы мы не сделали ошибку и не посоветовали им что-то неправильное. Дети — это жизнь, радость, любовь, рядом с ними надо быть подростком. И надо идти с ними параллельно, доверять им. Они это чувствуют и становятся более раскрепощенными.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

ШОУ „Я+R. Второе Я“, 25 декабря, 20:00, СК „Олимпийский“