Как на самом деле живут российские телеведущие

У кого из отечественных телеведущих есть британское подданство и квартира в Лондоне? Кто проводит большинство своих отпусков в экзотических странах и летает в гости к детям, живущим в США? Anews предлагает взглянуть, как живут и отдыхают за границей некоторые российские телеведущие федеральных каналов.

В массовом зрительском сознании эти телеведущие предстают убежденными патриотами, коим все иностранное чуждо. Причина тому — редакционная политика программ и собственный экранный имидж. Но картинка в телевизоре, как известно, с реальностью сходится не всегда. Anews предлагает взглянуть, как на самом деле живут некоторые отечественные телезвезды.

Екатерина Андреева

Бессменная и нестареющая ведущая программы «Время», как любят называть Екатерину Андрееву таблоиды — большая любительница заграничного отдыха. Блог в инстаграме Екатерины Сергеевны по большому счету только поездкам за рубеж и посвящен. Ведущая охотно и в подробностях рассказывает подписчикам о новых открытых ею странах и пережитых приключениях.

anews

Например, полете на небольшом самолете, прогулке на лодке у берегов Испании, дегустации свежекопченой форели перед оперой в Зальцбурге или поездке на лошадях в горах Швейцарии.

Особое отношение у ведущей, если судить по выбору развлечений — к изучению национальных особенностей стран, культуры, природы и кухни.

Екатерина Стриженова

Ведущая программы «Доброе утро» и политического ток-шоу «Время покажет» не меньше тезки из программы «Время» любит заграничные путешествия. Инстаграм Екатерины Стриженовой пестрит снимками из поездок по Европе, Азии и Южной Америке, снимками в окружении красот природы и экзотической еды.

Сергей Брилев

Недавно ведущий субботней программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилев, которого пользователи Сети, по-доброму шутя, называют «любимчиком президента», оказался в центре шумихи с заграничной недвижимостью.

СМИ принялись осуждающим тоном упрекать ведущего в якобы британском подданстве и владении квартирой в Лондоне. Некоторые издания даже приводили фотографии дома, где якобы расположены апартаменты и называли их стоимость — 700 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей на момент покупки).

facebook.com/sergey.brilev.3

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — объяснил ведущий ситуацию с гражданством у себя на Facebook.

«Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам », — продолжил ведущий.

Владимир Соловьев

Если судить по снимкам в инстаграме, постоянно подвергающийся критике за скандальные высказывания Владимир Соловьев любит две вещи: бег и селфи. И то, и другое лучше всего, как отмечают подписчики, у Владимира Рудольфовича получается делать за рубежом. Где-нибудь рядом с морем, безмятежным итальянским озером или небоскребами Нью-Йорка.

@vrsoloviev

Подписчики в комментариях то и дело упрекают телеведущего за «двуличность», так как не могут соотнести две противоположные модели поведения Владимира Рудольфовича: жесткую критику заграницы в своих программах и регулярные зарубежные путешествия. Но что больше всего настораживает и нервирует пользователей соцетей — так это заграничная дача ведущего. Владимир Соловьев владеет трехэтажным особняком нежно-розового цвета. Дом расположен в Италии рядом с озером Комо.

Именно здесь, как считают многие подписчики в инстаграме, сделаны большинство пейзажных фотографий ведущего.

На едкие комментарии подписчиков относительно своей второй, заграничной жизни телеведущий предпочитает не отвечать. Правда, однажды Владимир Соловьев все же высказался о вилле на заграничном берегу — сказал, что купил ее исключительно ради экономии семейного бюджета.

«У меня большая семья, когда я вывожу всех отдыхать, это человек 15. Я посчитал, что нам месяц в Греции обойдется в такую сумму денег, что за 2-3 года отбивается, если ты тупо купишь. Когда я покупал, там цены были ниже, чем в Подмосковье на Рублевке. Ну у нас цены же специфические. Ты спокойно покупаешь, привозишь семью, и она находится там все лето», - объяснил свой выбор ведущий.

Дмитрий Киселев

Генерального директора информагентства «Россия сегодня» и ведущего программы «Вести недели» на канале «Россия 1» в Сети часто называют едва ли не самым одиозным и жестикулирующим телеведущим страны. Экранный образ Дмитрия Константиновича держится на двух китах — несгибаемом патриотизме и непримиримой ненависти практически ко всему заграничному — как к страшному злу, несущему в себе угрозу отечеству. Даже в свободе слова -вроде бы базовой вещи, необходимой для здорового существования цивилизованного общества, ведущий видит угрозу Родине.

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Между тем, в обычной жизни ведущий не придерживается столь строгих принципов. Например, еще в 2014 Дмитрий Константинович позволял себе проводить семейный отпуск в Нидерландах — стране, считающейся одной из самых либеральных к ЛГБТ-сообществу.

Снимки ведущего в Голландии в 2014-м сделала одна из пользовательниц Twitter. Соцсети, кстати, сильно тогда удивились выбору ведущего, очевидно, вспомнив его непримиримую позицию относительно людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Что до жилплощади, в отличие от Владимира Соловьева Дмитрий Константинович не стал замахиваться на дальние берега и обосновался в Крыму. Правда, еще до присоединения полуострова. Ведущий построил здесь огромную виллу прямо на склоне горы.

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И хотя «морская дача» ведущего уже не относится к заграничной, в интервью каналу «Россия 1» ведущий признался, что не планирует, оказываться от благ западного мира.

«Я не собираюсь отказываться от американской жвачки, английских автомобилей, итальянского мотоцикла Ducati, на котором я езжу, и также от джаза», — отметил Дмитрий Киселев в интервью каналу Россия 1.