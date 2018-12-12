Вера Брежнева показала откровенное фото из своего архива

Популярная певица и экс-солистка группы «Виагра» Вера Брежнева в своем аккаунте в Instagram опубликовала весьма дерзкое фото, на котором она стоит в одном только купальнике на кожаном кресле. На снимке на Брежневой также черные строгие туфли с острыми носами.

@ververa

В подписи она указала, что снимок был сделан в Нью-Йорке. Она нашла его в архиве, и решила показать поклонникам.

Фанаты оценили образ певицы для этой фотосессии. Многие отметили, что она выглядит более дерзко и агрессивно, чем в своих более привычных образах. «Шикарно», «Шикарное фото!», «Безупречна всегда», «О Боги… Богиня Веруня», «Вера, ты реально икона!», «Великолепная Вера! По-моему так можно подписать это изумительное фото! Настроение поднимается, когда смотришь на такую красоту и грацию! » — написали певице поклонники в комментариях.