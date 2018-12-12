Кардашьян рассказала, почему не умывается

Звезда может не смывать макияж сутками.

Увидеть Ким Кардашьян без макияжа редко кому удается. Многие поклонники задаются вопросом — сколько же времени тратит звезда каждый день, чтобы показаться даже на обычной прогулке при полном параде? Один контуринг, кажется, займет не меньше часа. Один раз Ким показала как рисует идеальное лицо — с такой задачей быстро не справиться.

Но все оказалось намного проще. На одном из телешоу звезда на днях во всеуслышание призналась, что просто не смывает мейк перед сном, — пишет Daily Mail.

Разговаривая со звездой о ритуалах красоты и ухода, ведущая Бази Филипс задала логичный вопрос: ложилась ли когда-нибудь Ким спать, не смыв косметику. «Почти постоянно так делаю», — шокировала ответом Ким. Если на следующий день у знаменитой красотки не будет никаких съемок, она, конечно, умоется.

Но такое случается редко, поэтому она не снимает макияж по два дня и дольше. «Когда мне действительно лень, и я не могу сделать макияж на следующий день, я буду спать в своем гриме», — призналась она.

Думается, ни один косметолог не одобрил бы методы Кардашьян. Ведь они не сохраняют красоту, а напротив, разрушают ее. Декоративная косметика не дает коже дышать ночью, забивает поры и вызывает раздражения. Особенно такой арсенал, как у Ким — праймер, тон, бронзатор, хайлайтер, и все это в несколько слоев. Но Ким это, похоже не волнует. Все, что заботит знаменитость — чтобы фанаты не увидели ее без прикрас. А, между прочим, однажды это случилось.

Папарацци застали Ким после тренировки в спортзале, когда она сидела на бордюре и выбирала полезный смузи. Удивительными были не только поза, в которой сидела знаменитость, но и ее внешний вид. На фото видна вся природная красота Ким, которой никто не позавидует. Черные круги под глазами совсем не красят девушку. Хотя, может быть, это как раз остатки туши и теней?