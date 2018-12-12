Песня Киркорова и Егора Крида набрала 80 миллионов просмотров

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram выложил фото с кумиром более молодого поколения Егором Кридом и похвастался новым рекордом, который поставила их совместная работа «Цвет настроения черный». Киркоров сообщил, что песня набрала 80 миллионов просмотров.

Ранее журналистам удалось узнать, какие пенсии получают деятели культуры и искусства. Примечательно, что эти выплаты едва ли могут сравниться с их гонорарами. На фото оба исполнителя одеты в черной гамме, как и в клипе, который они сняли вместе. Напомним, что их песня стала новой версией ставшей до этого популярной композиции «Цвет настроения синий», однако она тоже понравилась поклонникам.

В комментариях многие фанаты Киркорова отметили, что он выглядит на снимке даже более стильно, чем Крид. Другие также написали, что все, что делает Киркоров выходит талантливым, поэтому и удивляться тут нечему.