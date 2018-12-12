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Настя Задорожная объяснила популярность Ольги Бузовой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная актриса и певица Настя Задорожная объяснила успех своей коллеги Ольги Бузовой, которая регулярно собирает полные стадион на своих выступлениях в разных городах страны. По мнению Задорожной, знаменитой Бузову сделали сами люди и в этом сила телеведущей «Дома-2». Задорожная считает, что у Бузовой огромная армия поклонников, которые безумно ей преданы. Она добавила, что это похвально и совсем не смешно, как многие себе это представляют.
32-летняя актриса на днях рассекретила своего возлюбленного. Избранником Насти Задорожной стал ее давний знакомый и коллега.
Задорожная сказала, что Ольга Бузова искренне любит своих фанатов и те отвечают ей взаимностью. Это, как она считает, яркий пример взаимодействия звезды и поклонников. Многим стоило бы взять это на вооружение.
Отметим, что Ольга Бузова сегодня одна из самых успешных певиц на российской сцене. Недавно она осуществила свою давнюю мечту. На одном из концертов певица упала в толпу фанатов, которые ее подхватили, сообщает портал «7 дней».
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Женский форум
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