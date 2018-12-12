Настя Задорожная объяснила популярность Ольги Бузовой

Известная актриса и певица Настя Задорожная объяснила успех своей коллеги Ольги Бузовой, которая регулярно собирает полные стадион на своих выступлениях в разных городах страны. По мнению Задорожной, знаменитой Бузову сделали сами люди и в этом сила телеведущей «Дома-2». Задорожная считает, что у Бузовой огромная армия поклонников, которые безумно ей преданы. Она добавила, что это похвально и совсем не смешно, как многие себе это представляют.

32-летняя актриса на днях рассекретила своего возлюбленного. Избранником Насти Задорожной стал ее давний знакомый и коллега.

Задорожная сказала, что Ольга Бузова искренне любит своих фанатов и те отвечают ей взаимностью. Это, как она считает, яркий пример взаимодействия звезды и поклонников. Многим стоило бы взять это на вооружение.