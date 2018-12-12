Лопырева впервые заговорила о беременности

Еще в октябре появились слухи о том, что посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева находится в интересном положении. Репортерам удалось связаться и с экс-возлюбленным модели «Золотым голосом России» Николаем Басковым , который заверил общественность в том, что после расставания с избранницей мало интересовался ее личной жизнью и о беременности Вики не знал.

Экс-возлюбленный модели «Золотой голос России» Николай Басков заверил журналистов, что с Викторией он расстался еще в январе 2018 года. «Мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто не сочли нужным об этом сообщать. Мы периодически созваниваемся по телефону. Всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она — в мою», — отметил Басков.

Сама Лопырева предпочитала отмалчиваться, однако в недавнем интервью модель все-таки рассказала о новом возлюбленном, который по словам Виктории, не публичный человек и далек от мира шоу-бизнеса. Светская львица не скрывает, что новый избранник буквально сдувает с нее пылинки, выполняя все ее прихоти. «Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила», — заверила модель.