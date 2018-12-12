Бритни Спирс записала песню в образе оленя

Популярная американская певица Бритни Спирс в своем аккаунте в Instagram опубликовала рождественское видео. Она в образе сказочного оленя, созданном при помощи приложения, поет песню про рождество под названием «Dreaming of a white Christmas».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Dreaming of a white Christmas 🌲🎄🌲 Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 11 Дек 2018 в 6:34 PST Бритни Спирс прогулялась с детьми в неопрятном видеПевица надела джинсы с пятнами и мятую футболку. Эту композицию в прошлом пел Фрэнк Синатра. Поклонников удивил такой выбор композиции, а еще больше исполнение — Бритни Спирс изменила себе голос при помощи программы.

Большинство поклонников в комментариях отметили, что у Бритни получилось очень смешно и мило. Однако нашлись и те, кому исполнение не понравилось. Некоторые подписчики отметили, что песня в оригинальном исполнении звучит намного лучше, а такой голос Спирс кажется «токсичным», и лучше бы она пела ее своим настоящим голосом, без применения фильтров.