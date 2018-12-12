Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину 

Анастасия Волочкова произвела сенсацию, когда наконец рассекретила мужчину, который обнимал ее на фотографии, опубликованной балериной накануне. Это оказался известный артист.
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой крупным планом представлена часть тела самой балерины, ее руки и рука некого мужчины, обнимающего ее бедро.
"Ищем дальше.. 🤣 По рукам, носкам, ремням, часам и т.д… 🤣 Но вы очень будете удивлены, чьи это руки…👍🏼😉 Изучите еще мои браслеты, татуировку, маникюр.. Пальчики.. 🤣 чтобы было легче производить расследования моей личной жизни. За неимением своей.. 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)"
— ехидно обратилась к общественности Волочкова.
Дело в том, что на протяжении последних недель журналисты и фанаты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же является новым возлюбленным Анастасии. Счастливая балерина с завидной регулярностью публикует фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина, но при этом не показывая его лица, а лишь отдельные части тела.
Вначале появилась информация, будто это начальник охраны салона красоты, который регулярно посещает Волочкова. Однако сама артистка опровергла эти данные. В итоге, Анастасия решила рассекретить человека, который обнимал ее на самом последнем фото. "Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это — Никита Джигурда 😄 Куда же смотрят физиогномисты?!😂" — объявила Волочкова, выложив целиком фотографию.
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Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это — Никита Джигурда 😄 Куда же смотрят физиогномисты?!😂#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Снимок произвел фурор среди подписчиков. "Удивили", "Настя, это точно вы сами — по доброй воле выложили вот эти вот фото? Хотя … вы визуально — Идеальная пара! думаю внутренний мир у вас тоже подходящий друг другу… вы явно на одной волне. !", "Все хороши, как на подбор", "Анастасия, а вы подумайте на досуге… вы с Никитушкой отличная пара!" — высказались комментаторы.