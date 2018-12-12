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Известная модель шокировала «голым» нарядом 

Дни.ру 3 часа назад
Церемония вручения премии British Fashion Awards 2018 запомнится несколькими сюрпризами, которые преподнесли ее участники. Это не только неожиданное появление герцогини Сассекской, но и "голое" платье известной американской модели и актрисы Кендалл Дженнер.
Кендалл Дженнер появилась на церемонии вручении премии British Fashion Awards 2018 в вызывающем прозрачном платье, без бюстгальтера. Наряд Julien Macdonald золотого цвета с высоким разрезом по ноге не скрывал прелестей младшей сестры Ким Кардашьян.
@spletnik_ru
Вручение премии Fashion Awards проходит ежегодно в Лондоне. На мероприятие в Альберт-холле собираются не только самые известные дизайнеры мира, но и актрисы, и модели. В 2018-м по красной дорожке Fashion Awards вместе с Кендалл прошлись Кайя Гербер, Виктория Бекхэм, Ума Турман, Лив Тайлер и другие знаменитости.
Статуэтку "Модели года" получила Кайя Гербер, которая пришла на церемонию в шикарном наряде Alexander McQueen. Вместе с Гербер пришла ее мама — в длинном черном платье с оголенными плечами, пишет Woman.ru.
Напомним, что появление Меган Маркл на церемонии вручения The Fashion Awards стало сюрпризом не только для участников, но и для королевской семьи. Гости обрадовались неожиданному визиту, а в Букингемском дворце были возмущены очередным нарушением королевского протокола.
Беременная герцогиня Сассекская решила лично вручить награду лучшему дизайнеру женской одежды — Клэр Уэйт Келлер. Она разрабатывает коллекции для Givenchy, а с Маркл познакомилась, когда создавала для нее свадебное платье.
Герцогиня появилась на сцене в элегантном черном платье от Givenchy. Оно не только подчеркивало ее интересное положение, но и обнажало плечи. Кроме того, Меган Маркл нанесла темный маникюр вместо прозрачного. Королевский регламент был в очередной раз грубейшим образом нарушен.
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