Сколько зарабатывают российские знаменитости 

Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских знаменитостей и рассказал об их доходах.
Оказалось, что самым высокооплачиваемым селебом с полным правом можно назвать хоккеиста Александра Овечкина. В этом году доход спортсмена составил 14,5 миллионов долларов.
Кстати, предыдущие четыре года первое место стабильно держалось за теннисисткой Марией Шараповой, на тот момент ее ежегодный доход составлял 21,9 миллионов долларов.
Овечкина называют самым коммерчески успешных хоккеистом — только рекламные контракты приносят ему 4,5 миллиона долларов в год.
Второе место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров — в этом году доход музыканта составил 13,9 миллионов долларов. Шнуров является владельцем бара «Синий Пушкин» в Санкт-Петербурге и ресторана русской кухни в Москве «Кококо». Он не раз говорил, что не умеет управлять финансами, а всеми расчетами занималась его бывшая жена Матильда Шнурова.
В одном интервью для журнала Forbes он заявил:
“Человек либо производит деньги, либо их сохраняет. Это не мой профиль. Я думаю о том, как их зарабатывать. А если я буду думать, где их сохранять, как их хранить, на каком счету, это не мое занятие”.
На третьем месте среди самых богатых знаменитостей оказался певец Филипп Киркоров, годовой доход которого составил 8,9 миллионов долларов. В список также вошли — певец Григорий Лепс, который смог заработать за год 8,2 миллионов долларов и телеведущий Иван Ургант с годовым доходом в 8,5 миллионов долларов.
А также — певица и телеведущая Ольга Бузова — 8,2 млн долларов, певец Дмитрий Билан — 7,7 млн долларов, певец Стас Михайлов — 7,4 млн долларов и телеведущая Ксения Собчак — 1,4 млн долларов.