Сколько зарабатывают российские знаменитости

Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских знаменитостей и рассказал об их доходах.

Оказалось, что самым высокооплачиваемым селебом с полным правом можно назвать хоккеиста Александра Овечкина . В этом году доход спортсмена составил 14,5 миллионов долларов.

Кстати, предыдущие четыре года первое место стабильно держалось за теннисисткой Марией Шараповой , на тот момент ее ежегодный доход составлял 21,9 миллионов долларов.

Овечкина называют самым коммерчески успешных хоккеистом — только рекламные контракты приносят ему 4,5 миллиона долларов в год.

Второе место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров — в этом году доход музыканта составил 13,9 миллионов долларов. Шнуров является владельцем бара «Синий Пушкин» в Санкт-Петербурге и ресторана русской кухни в Москве «Кококо». Он не раз говорил, что не умеет управлять финансами, а всеми расчетами занималась его бывшая жена Матильда Шнурова

В одном интервью для журнала Forbes он заявил:

“Человек либо производит деньги, либо их сохраняет. Это не мой профиль. Я думаю о том, как их зарабатывать. А если я буду думать, где их сохранять, как их хранить, на каком счету, это не мое занятие”.