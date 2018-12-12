Как Олег Газманов увёл жену из семьи

Летом певцу Олегу Газманову исполнилось 67 лет, но поверить в это невозможно. Газманов уделяет время не только творчеству, но и физической культуре, поэтому обладает фигурой, которой позавидуют юноши. Впрочем, главным делом его жизни уже много лет является музыка.

Олег Газманов родился в Калининграде в обычной семье, ни отец, ни мать к сцене отношения не имела. После окончания школы он поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище, но после окончания понял, что наукой заниматься не хочет и повернулся в сторону музыки, поступив в музыкальное училище. Поначалу Олег только писал песни и играл в коллективах, но сам петь не решался.

Дебютом Олега как певца стала песня «Люси». Изначально в песне говорилось о девушке Люси, и Газманов планировал исполнить её сам. Однако накануне выступления потерял голос, врачи запретили ему петь. Только Олег переделал слова, заменив девушку на собаку, и отдал композицию сыну Родиону. Пока тот разучивал слова и готовился к выступлению, голос к Олегу вернулся, так что спеть про Люси он всё-таки смог, но в компании сына. Тем не менее, песня в одночасье стала шлягером, а в российском шоу-бизнесе появился новый герой.

Сморите ролик и узнайте, как певец оставил жену и сына и разбил чужую семью.