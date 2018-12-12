Звезды, которые уже утомили общественность 

Есть звёзды, которые постоянно дают повод для разговоров. Причём чаще поклонники обсуждают отнюдь не творчество, а личную жизнь или внешний вид этих знаменитостей. Отдельные селебрити появляются на тв-экранах, в интернет-новостях и в глянцевых журналах так часто, что попросту надоели вечным присутствием.
1. Филипп Киркоров — человек талантливый и действительно трудолюбивый. Но его желание постоянно демонстрировать собственную значимость уже утомляет. Существенно подпортили его репутацию скандальные выходки на интервью, которые хоть и случились много лет назад, но до сих пор не забыты.
2. Николай Басков — ещё один пример таланта, который повернул не на ту дорогу. Вместо того, чтобы шлифовать голос на оперной сцене, Николай давно уже выбрал шоу-бизнес, где реализуется по полной. А уж его нескончаемые полумифические романы со знаменитыми женщинами выводят из себя даже самых преданных фанатов.
3. Андрей Малахов завоевал место под солнцем усердной многолетней работой на телевидении. Однако скандальные разборки, в которых ему приходится участвовать как ведущему телешоу, вызывают негативную реакцию у зрителей. Волей-неволей они начинают ассоциировать Малахова с героями его передачи, у которых сомнительный имидж.
Ксения Собчак, Виктория Боня, Ольга Бузова, Дима Билан, Елизавета Боярская, Евгений Петросян, Анастасия Волочкова, Сергей Зверев, Тимати, Яна Рудковская, Алла Пугачёва — все эти люди уже серьёзно поднадоели публике.