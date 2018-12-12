Звезды, которые уже утомили общественность

Есть звёзды, которые постоянно дают повод для разговоров. Причём чаще поклонники обсуждают отнюдь не творчество, а личную жизнь или внешний вид этих знаменитостей. Отдельные селебрити появляются на тв-экранах, в интернет-новостях и в глянцевых журналах так часто, что попросту надоели вечным присутствием.

1. Филипп Киркоров — человек талантливый и действительно трудолюбивый. Но его желание постоянно демонстрировать собственную значимость уже утомляет. Существенно подпортили его репутацию скандальные выходки на интервью, которые хоть и случились много лет назад, но до сих пор не забыты.

2. Николай Басков — ещё один пример таланта, который повернул не на ту дорогу. Вместо того, чтобы шлифовать голос на оперной сцене, Николай давно уже выбрал шоу-бизнес, где реализуется по полной. А уж его нескончаемые полумифические романы со знаменитыми женщинами выводят из себя даже самых преданных фанатов.