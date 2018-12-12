Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названо лучшее сливочное масло
Названо лучшее сливочное масло

Звезды, которые уже утомили общественность 

Рамблер 3 часа назад
Есть звёзды, которые постоянно дают повод для разговоров. Причём чаще поклонники обсуждают отнюдь не творчество, а личную жизнь или внешний вид этих знаменитостей. Отдельные селебрити появляются на тв-экранах, в интернет-новостях и в глянцевых журналах так часто, что попросту надоели вечным присутствием.
1. Филипп Киркоров — человек талантливый и действительно трудолюбивый. Но его желание постоянно демонстрировать собственную значимость уже утомляет. Существенно подпортили его репутацию скандальные выходки на интервью, которые хоть и случились много лет назад, но до сих пор не забыты.
2. Николай Басков — ещё один пример таланта, который повернул не на ту дорогу. Вместо того, чтобы шлифовать голос на оперной сцене, Николай давно уже выбрал шоу-бизнес, где реализуется по полной. А уж его нескончаемые полумифические романы со знаменитыми женщинами выводят из себя даже самых преданных фанатов.
3. Андрей Малахов завоевал место под солнцем усердной многолетней работой на телевидении. Однако скандальные разборки, в которых ему приходится участвовать как ведущему телешоу, вызывают негативную реакцию у зрителей. Волей-неволей они начинают ассоциировать Малахова с героями его передачи, у которых сомнительный имидж.
Ксения Собчак, Виктория Боня, Ольга Бузова, Дима Билан, Елизавета Боярская, Евгений Петросян, Анастасия Волочкова, Сергей Зверев, Тимати, Яна Рудковская, Алла Пугачёва — все эти люди уже серьёзно поднадоели публике.
Женский форум4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков, что он не забыл свою бывшую
«Муж не отпускает на корпоратив с ночевкой»12
Диетологи назвали самую полезную диету для женщин
Виды психотерапии, которые подойдут даже новичкам
Фитнес-модель Мишель Левин: тренировки и питание
Видео
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды Шоу-бизнес
10:08
Звезды, которые уже утомили общественность
Звёзды
01:20
Известная модель шокировала «голым» нарядом
Звёзды
04:45
Названо лучшее сливочное масло
Еда
01:58
После развода Петросяна лишили самого дорогого
Звёзды
07:57
Песня Киркорова и Крида набрала 80 млн просмотров
Звёзды
04:53
Как Олег Газманов увёл жену из семьи
Звёзды Любовь
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение