Как выглядели звезды на новогодних утренниках

Не за горами новогодние праздники, а значит уже вовсю идёт подготовка к утренникам в детских садах и начальной школе. Большинству из нас приходилось во время праздничных торжеств примерять костюмы снежинок, зайчиков, балерин и клоунов и фотографироваться в компании друзей или Деда Мороза. Когда-то в таких нарядах щеголяли и нынешние знаменитости, и на это любопытно взглянуть. Посмотрите, какими были звёзды в детстве и сравните с тем, какими они стали сегодня.

6. Модель Ирина Шейк.

8. Шоумен Тимур Родригез.

9. Певица Лолита.

11. Певец Стас Костюшкин.

15. Певица Ани Лорак.

20. Актриса Екатерина Шпица.