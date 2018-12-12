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Как выглядели звезды на новогодних утренниках 

Рамблер 2 часа назад
Не за горами новогодние праздники, а значит уже вовсю идёт подготовка к утренникам в детских садах и начальной школе. Большинству из нас приходилось во время праздничных торжеств примерять костюмы снежинок, зайчиков, балерин и клоунов и фотографироваться в компании друзей или Деда Мороза. Когда-то в таких нарядах щеголяли и нынешние знаменитости, и на это любопытно взглянуть. Посмотрите, какими были звёзды в детстве и сравните с тем, какими они стали сегодня.
1. Актриса Анастасия Стоцкая.
2. Певица Альбина Джанабаева.
3. Певец Антон Беляев.
4. Певец Влад Топалов.
5. Певец Митя Фомин.
6. Модель Ирина Шейк.
7. Певица Светлана Лобода.
8. Шоумен Тимур Родригез.
9. Певица Лолита.
10. Певица Настя Каменских.
11. Певец Стас Костюшкин.
12. Политик и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
13. Телеведущая Маша Малиновская.
14. Модель Наталья Водянова.
15. Певица Ани Лорак.
16. Телеведущая Анфиса Чехова.
17. Певица Юлия Ковальчук.
18. Гимнастка Ляйсан Утяшева.
19. Певец Сергей Кристовский.
20. Актриса Екатерина Шпица.
21. Певица Елена Темникова.
Женский форум
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