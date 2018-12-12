Музыканты, оконфузившиеся с фонограммой 

Не секрет, что певцы время от времени используют фонограмму. В таких случаях они стараются тщательно скрывать, что поют не вживую, но иногда случаются проколы. Эти знаменитости разочаровали поклонников, заметивших, что звезда лишь делает вид, что поёт.
1. Норвежский исполнитель белорусского происхождения Александр Рыбак, победитель конкурса Евровидение-2009, во время концерта двигался слишком энергично и свалил микрофон. Но голос продолжил звучать.
2. Самопровозглашённая певица Ольга Бузова поначалу стеснялась, когда с ней происходили подобные казусы, но теперь ей безразлично, что фонограмма звучит невпопад.
3. Вера Брежнева тоже опростоволосилась: выступая на сцене, оно споткнулась, не удержалась на ногах и упала. Но зрителям это не помешало слушать песню, которая лилась из динамиков, хоть Вера и выронила микрофон.
Конфузы с фонограммой, играющей в момент, когда исполнитель отворачивается от микрофона, убирает его ото рта или падает, случались даже с мировыми знаменитостями вроде Леди Гаги или Мэрайи Кэри. И, конечно, же не избежали этой участи наши главные звёзды, например, Алла Пугачёва и Филип Киркоров.
Смотрите видео и убедитесь, что шоу продолжается.