Седокова похвасталась фигурой в откровенном платье 

Анну Седокову нельзя назвать скромницей. Певица много работает над своим телом и результат удовлетворяет не только ее, но и ее многочисленных поклонников. Поэтому певица не стесняется показывать свое спортивное и ухоженное тело. А чувство вкуса позволяет ей выбирать наряды, которые подчеркивают ее достоинства. На шоу Comedy Club артистка пришла в очень откровенном платье с глубоким декольте и смелым вырезом, который обнажил длинные и загорелые ноги.
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Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать ❤️ Настаёт пора загадывать желания и их исполнять) И если ты ещё не решил, что смотреть в Новогоднюю ночь, то давай я решу за тебя. На @tnt_online ночь абсолютного веселья, счастья, песен, танцев (не спрашивайте 🙈) и отсутствия цензуры. Все, что мы любим! До встречи в новогоднюю ночь, милые 💋 А на мне самое красивое платье от @serovalexandra ❤️ Саша, как ты так создаёшь платья, которые идеально сидят на любой фигуре? Обожаю!
Седокова заявила, что счастье женщины — «лысые подружки»Певица выложила фото с фигуркой Шапокляк. «Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать. Настаёт пора загадывать желания и их исполнять», — поделилась она.
Она сообщила, что приняла участие в съемках новогодней программы на ТНТ, пообещав веселье, танцы и отсутствие цензуры. Фолловеры певицы восхитились ее вечерним луком: «Твоя фигура идеальная», «Ох и сочная бомбита!», «О, Боги, какие КакиеМегоСексиНогиии…», «Самая красивая из всех звезд шоубиза».