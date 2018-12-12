Седокова похвасталась фигурой в откровенном платье

Седокова заявила, что счастье женщины — «лысые подружки»Певица выложила фото с фигуркой Шапокляк. «Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать. Настаёт пора загадывать желания и их исполнять», — поделилась она.

Она сообщила, что приняла участие в съемках новогодней программы на ТНТ, пообещав веселье, танцы и отсутствие цензуры. Фолловеры певицы восхитились ее вечерним луком: «Твоя фигура идеальная», «Ох и сочная бомбита!», «О, Боги, какие КакиеМегоСексиНогиии…», «Самая красивая из всех звезд шоубиза».