Мадонна обвинила Леди Гагу в плагиате

Отношения Мадонны и Леди Гаги иначе как сложными не назовешь: две поп-дивы то признаются друг другу в любви, то конфликтуют на почве творчества. Сейчас происходит как раз второе.

Мэдж недовольна тем, что Стефани копирует ее стиль и даже высказывания. Помните, как на многочисленных пресс-конференциях мюзикла «Звезда родилась» Леди Гага неоднократно повторяла философское рассуждение «В комнате может быть 100 человек, 99 из которых в вас не верят, но достаточно одного-единственного, кто поверит, — и это меняет всю вашу жизнь»?

У себя в Stories Мадонна опубликовала цитату собственного сочинения из интервью 80-х годов, где говорится практически то же самое: «Если в комнате 100 человек, и 99 говорят, что им понравилось, я запомню только того одного, который этого не сделал». Разумеется, фанаты Леди Гаги остались очень недовольны происходящим, равно как и поклонники Мадонны.

«Мы с Мадонной очень разные, — оправдывалась Стефани в интервью пару лет назад. — Я играю на многих инструментах, пишу собственную музыку, провожу в студии по несколько часов в день. Я работаю продюсером. Я писатель. То, что я делаю, сильно от нее отличается».

А вот Мэдж уверена, что тонкую грань между заимствованием и плагиатом Леди Гага уже перешла. Кто из них прав, как думаете?