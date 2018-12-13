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Экс-жена Джигарханяна показала свои обнаженные снимки, которыми ее шантажировали 

Спид-Инфо + ещё 2 3 часа назад
Фото: Спид-Инфо
«Лучшая защита это нападение» — говорил Александр Македонский. И возможно имен поэтому Виталина Цымбалюк-Романовская решила «порадовать» общественность своими обнаженными фотографиями, не дожидаясь пока за нее это сделает таинственный шантажист.
Ну, по крайней мере, так рассказывают доверчивым телезрителям в студии программы Малахова. «Я довольно долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть. Каждый раз это было очень неприятно. Давление серьезно усилилось после того, как я стала известным публичным человеком. По этому поводу я ничего кроме страха не испытывала», — призналась Виталина.
s-info.ru
Телепродюсеры из всего могут сделать шоу, даже из того, чего и в помине не было. Если разобраться, что в фотографиях, которые показали в студии, нет ничего особенного. Откройте Instagram любой звезды и увидите и похлеще снимки, но экс-жена Джигарханяна на всю страну сначала изображает оскорбленную невинность, а затем — эх, была-не была! — демонстрирует себя любимую на всю Россию-матушку.
«Виталина прекрасно выглядит и может только гордиться своими формами. Я отношусь к подобному гораздо проще, чем она. Знаю, как Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек», — поддержал ее Прохор Шаляпин.
Надо сказать, что «интеллигентный и скромный человек» неплохо себя чувствовал показав многомиллионной аудитории федерального канала свои ягодицы и грудь. Но что не сделаешь ради пиара. Опять же повод появиться на ток-шоу, обсудить все прелести совместной жизни с новоявленным «возлюбленным» и поделиться планами на будущее.
«Мы вообще хотим сначала детей, а уже потом свадьбу. Я считаю, что свадьбой сейчас никого не удивишь. Мы с Виталиной счастливы, да и морально давно готовы к исполнению родительских обязанностей», — признался Прохор.
Притащила на программу и маму Шаляпина, которая сообщила, что готова принять Виталину в любом виде — даже ню, если та подарит ей внука.
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