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Шнуров подколол Стаса Михайлова 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В социальных сетях появилось новое стихотворение, которое принадлежит перу лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. В этот раз критике и осмеиванию подверглись депутаты Госдумы, которые предложили штрафовать за публикации, содержащие оскорбление общества, государства и власти.
Интересно, что в своем новом матерном «произведении» Сергей Шнуров несколько раз упомянул певца Стаса Михайлова, который, как считает Шнуров, много раз пел, «чтобы про власти ничего не врали».
«Пиши в айфон, не публикуя файлов, как раньше в стол движенье по спирали», — пишет Шнуров. Далее музыкант называет депутатов «премудрыми боярами при государственном дворе». Он отметил, что «восхищается их сердцами». В концовке снова на орехи досталось Стасу Михайлову: «Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас. И звездочки кремлёвские мерцают».
«Ооо. Молчать, холопы, и не вякать», «Ну что, пацаны, будем доносы писать, как в СССР», «Серёга, на самом-то деле плакать нужно! Ещё малость, и на тебя и твоих фанатов гонения начнут!» — заметили в соцсетях пользователи и поклонники Шнурова.
Добавим, что Сергей Шнуров с завидной регулярностью публикует стихотворения на злободневные темы. Причем в них очень много мата. За это певец уже не раз подвергался критике коллег по творческому цеху. Однако музыкант продолжает гнуть свою линию и не обращает внимание на обвинения в свой адрес.
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