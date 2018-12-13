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Певица Нюша показала постройневшие после родов ноги 

Eva.ru 21 минуту назад
Фото: Eva.ru
Певица Нюша полностью посвятила себя материнству в первые месяцы своей недавно рожденной дочки. Она не дает концерты и не записывает песни. Однако про себя молодая мамочка все же не забывает. Нюша пытается вернуть былые очертания фигуры, а недавно показала постройневшие после родов ноги на милом утреннем селфи.
28-летняя Нюша, казалось бы, всего каких-то полгода назад активно выступала, сменяя яркие наряды, сцены и города. Однако в ноябре у Нюши и ее мужа Игоря Сивова родилась дочка, и теперь она показывает преимущественно обычную жизнь без гламура.
@nyusha_nyusha
Недавно певица показывала себя утром без макияжа, демонстрируя шикарные волосы. А на днях уже традиционное утреннее селфи позволило оценить по достоинству ее длинные красивые ноги, которые явно похудели после родов. На фото Нюша предстала в милом домашнем образе в фиолетовой пижаме и собранными в шишку волосами. Артистка написала, как проходит ее идеальное утро.
«Утром я люблю мечтать. А ещё обожаю, когда можно просыпаться медленно»
Как и у многих женщин, очертания фигуры Нюши значительно изменились за время беременности. Певица понимает, что ей предстоит потрудиться, чтобы вернуть былую форма, но она готова к этому. Для скорейшего похудения Нюша планирует подключать танцы и спорт. Дочке Нюши всего чуть больше месяца, а звезда уже раздумывает, чем же будет заниматься наследница, когда немного подрастет. Певица планирует с двух лет отдать девочку на балет, отмечая пользу раннего развития малышей.
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