Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова: «Я за всех поработала» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Балерина Анастасия Волочкова вновь напомнила о себе в социальных сетях. На этот раз она «прошлась» по злопыхателям, утверждающим, что Волочкова «давно не балерина» и ее физическая форма уже не та. Анастасия в новом видео в Instagram продемонстрировала, что это далеко не так и показала небольшой мастер-класс по балетным движениям.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Золотые мои, вы не заскучали без меня? 🤣 Я за всех поработала. 💃🏼 Не перестану вас будоражить и веселить. 😂 Ждите скоро. А прежде чем осуждать, спросите себя, можете ли делать так как я.. И хватит ли у вас выдержки и стойкости, как у меня достойно держать удар и все противодействия завистников и недолюбленных людей? Хватает ли у вас чувства юмора, как у меня? Умеете ли вы так же как я, жить на позитиве? Хватает ли у вас физических сил поддерживать свои тела в форме и быть всегда на высоте?💃🏼 У меня-да!💪🏻 Умеете ли вы делать так, чтобы ваши любимые были всегда рядом?❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

В публикации Анастасия обратилась к подписчикам с вопросом, способны ли они повторить все движения, которые так технично исполняет она.
Вечерняя Москва: последние новости
Алла Пугачева поделилась воспоминаниями о любимой бабушке Елена Малышева раскрыла секрет своей красоты Сергей Шнуров снялся для Playboy
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Парень ведет себя как домохозяйка»22
5 полезных привычек, чтобы никогда не поправляться
Синдром Диогена: люди, страдающие шопоголизмом
Как правильно выбрать зимнее пальто
Мифы-разрушители здорового образа жизни1
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на 13 декабря
Психология
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
00:43
Лопырева объявила о беременности
Звёзды
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
07:19
Музыканты, оконфузившиеся с фонограммой
Звёзды
01:59
Как выглядели звезды на новогодних утренниках
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
01:00
«Валерия перешла кому-то дорогу»
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение