Волочкова: «Я за всех поработала» 

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Золотые мои, вы не заскучали без меня? 🤣 Я за всех поработала. 💃🏼 Не перестану вас будоражить и веселить. 😂 Ждите скоро. А прежде чем осуждать, спросите себя, можете ли делать так как я.. И хватит ли у вас выдержки и стойкости, как у меня достойно держать удар и все противодействия завистников и недолюбленных людей? Хватает ли у вас чувства юмора, как у меня? Умеете ли вы так же как я, жить на позитиве? Хватает ли у вас физических сил поддерживать свои тела в форме и быть всегда на высоте?💃🏼 У меня-да!💪🏻 Умеете ли вы делать так, чтобы ваши любимые были всегда рядом?❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet