Волочкова: «Я за всех поработала»

Балерина Анастасия Волочкова вновь напомнила о себе в социальных сетях. На этот раз она «прошлась» по злопыхателям, утверждающим, что Волочкова «давно не балерина» и ее физическая форма уже не та. Анастасия в новом видео в Instagram продемонстрировала, что это далеко не так и показала небольшой мастер-класс по балетным движениям.

В публикации Анастасия обратилась к подписчикам с вопросом, способны ли они повторить все движения, которые так технично исполняет она.