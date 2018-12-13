У дочери Седоковой появилась надежда

Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала о продвижении в судебных разбирательствах о наследстве ее первого мужа Валентина Белькевича Анна Седокова обрадовала своих поклонников радостной новостью: суд встал на сторону ее дочери Алины.

Новость звезда опубликовала в своем Instagram. Она сообщила, что им предстоит еще пережить судебные споры, но первый шаг уже сделан.

"Друзья! Сегодня апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь, у Алины появилась реальная надежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде!",

— поделилась Седокова. Певица также поблагодарила за поддержку судью, адвокатов и прессу.

Анна Седокова планирует и дальше бороться за права своего ребенка. В случае победы они могут получить квартиру в Киеве стоимостью 10 миллионов рублей.

"Не останавливайтесь! Никогда не молчите! Это я поняла сегодня! Говорите! Кричите! Действуйте! Я с вами! Добро обязательно победит!",

— обратилась к своим подписчикам певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 5 Дек 2018 в 10:22 PST Напомним, что исполнительница на протяжении трех лет ведет борьбу за наследство своего первого супруга Валентина Белькевича, умершего в 2014 году. Футболист не оставил завещания. Против нее выступает вторая жена спортсмена Олеся, которая хочет присвоить себе имущество Валентина. Узнав о победе Алины в суде, женщина намерена обжаловать это решение.

Любопытно, что сторону Анны Седоковой заняли родители Валентина. Они делятся в суде все новыми и новыми подробностями о второй супруге своего сына. Недавно они заявили, что Олеся нигде и никогда не работала и хочет "прибрать к рукам" все имущество Белькевича.