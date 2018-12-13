Самые красивые российские знаменитости

Для актрис важна красота, и с этим сложно поспорить. Конечно, есть масса примеров, когда женщина, обладающая внешностью, далёкой от классических канонов, добивается успеха на сцене и в кино, но это всё-таки исключения, а не правило. Эти российские артистки восхищают поклонников не только дарованием, но и внешними данными.

1. Елизавета Боярская , 32 года. Дочь Михаила Боярского уже не первый год пытается доказать, что она — самостоятельная творческая единица, но пока ей не удалось убедить в этом всех зрителей. Однако тот факт, что Елизавете досталась эффектная внешность, отрицать сложно.

2. Екатерина Гусева , 42 года. Екатерина преуспела не только в кино, она выступает с концертными программами. Её популярность началась с роли в сериале «Бригада», который вышел в 2002 году, и с тех пор актриса активно снимается, постоянно радуя фанатов новыми проектами.

3. Юлия Снигирь , 35 лет. Яркой актрисе покоряются любые роли, она одинаково хорошо выступила и в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», и в историческом сериале «Великая», где сыграла императрицу Екатерину Вторую. Юлию неоднократно признавали одной из самых красивых актрис отечественного кино.

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