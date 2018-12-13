Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые красивые российские знаменитости 

Рамблер 3 часа назад
Для актрис важна красота, и с этим сложно поспорить. Конечно, есть масса примеров, когда женщина, обладающая внешностью, далёкой от классических канонов, добивается успеха на сцене и в кино, но это всё-таки исключения, а не правило. Эти российские артистки восхищают поклонников не только дарованием, но и внешними данными.
1. Елизавета Боярская, 32 года. Дочь Михаила Боярского уже не первый год пытается доказать, что она — самостоятельная творческая единица, но пока ей не удалось убедить в этом всех зрителей. Однако тот факт, что Елизавете досталась эффектная внешность, отрицать сложно.
2. Екатерина Гусева, 42 года. Екатерина преуспела не только в кино, она выступает с концертными программами. Её популярность началась с роли в сериале «Бригада», который вышел в 2002 году, и с тех пор актриса активно снимается, постоянно радуя фанатов новыми проектами.
3. Юлия Снигирь, 35 лет. Яркой актрисе покоряются любые роли, она одинаково хорошо выступила и в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», и в историческом сериале «Великая», где сыграла императрицу Екатерину Вторую. Юлию неоднократно признавали одной из самых красивых актрис отечественного кино.
Смотрите в ролике рассказы о других красавицах российского кинематографа.
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Парень ведет себя как домохозяйка»24
5 полезных привычек, чтобы никогда не поправляться
Синдром Диогена: люди, страдающие шопоголизмом
Как правильно выбрать зимнее пальто
Мифы-разрушители здорового образа жизни1
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на 13 декабря
Психология
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
05:30
Как сейчас выглядят секс-символы прошлого
Звёзды Красота
05:25
Странные фобии, которые действительно бывают
Психология
05:01
Сколько жен было у Сергея Шакурова
Звёзды Любовь
10:12
Самые красивые российские знаменитости
Звёзды
07:01
Гениальные дети, ставшие миллионерами
Дети
00:43
Лопырева объявила о беременности
Звёзды
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение