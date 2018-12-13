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Сколько жен было у Сергея Шакурова 

Рамблер 30 минут назад
1 января 1942 года в Москве родился мальчик, который позже станет популярным артистом. Отец малыша, Каюм, был знатным охотником, державшим псарню на 16 собак, а мать — тётей известного карикатуриста Евгения Щеглова. В школе мальчик хулиганил и учился плохо, но вот занятия в секции по акробатике не пропускал никогда и получил звание мастера спорта. В подростковом возрасте парень увлёкся самодеятельностью, и в 19 лет поступил в Школу-студию при Центральном детском театре по рекомендации драматурга Виктора Розова.
После получения диплома молодой актёр работал в Театре на Малой Бронной, а в 1966 году дебютировал в кино. Потом было ещё полтора десятка киноработ, но настоящая слава пришла к исполнителю лишь в 1981 году, после роли в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова». Сергей Шакуров появился в нём в небольшом эпизоде, но сыграл того самого механика Гаврилова, о котором и шла речь на протяжении действия картины. С этого момента Шакуров постоянно появляется на экране, радуя публику новыми ролями.
Личная жизнь Сергея Каюмовича всегда бурлила. Первая супруга, с которой он познакомился в Школе-студии, родила ему сына, но брак сохранить не удалось. Ходили слухи, что молодой актёр не прочь очаровать очередную партнёршу по фильму, супруге такие увлечения не нравились, поэтому они и расстались.
Кто стал второй женой Сергея Шакурова? На сколько лет моложе артиста его третья супруга? Какую роль сыграл Шакуров в судьбе Ларисы Гузеевой? Узнайте об этом из ролика.
Женский форум
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