Как сейчас выглядят секс-символы прошлого

Эти мужчины несколько десятилетий назад сводили женщин с ума. Подтянутые красавцы были мечтой поклонниц, их обожали, за ними бегали толпами. Как сейчас выглядят секс-символы второй половины двадцатого века?

1. Ален Делон , 83 года. Актёр, которого не одно поколение признавало эталоном красоты, крутил беззастенчиво романы с известными женщинами. Впрочем, они и сами были рады появиться в компании Делона на публике. Правда, многие говорили, что Ален тщеславен и самовлюблён. Впрочем, даже с годами он не утерял обаяния и даже сейчас выглядит эффектно.

2. Адриано Челентано , 80 лет. В отличие от Алена Делона Адриано никогда не слыл красавцем, зато его харизма сворачивала горы. Жизнерадостный и энергичный, с отличным чувством юмора и самоиронией Челентано моментально сражал фанаток наповал. Ну а образ идеального семьянина (с женой Клаудией Мори он в браке более полувека) лишь добавлял ему привлекательности.

3. Микеле Плачидо, 72 года. Бесстрашный комиссар Катани из детективного сериала «Спрут» влюблял в тебя телезрительниц, только появившись на экране. Мужественный и неразговорчивый, но отважный Катани был героем девичьих грёз и персонажем несбыточных мечтаний почтенных матрон. Недавно итальянец завершил актёрскую карьеру, но фанатки до сих пор вздыхают, слыша имя Микеле Плачидо.