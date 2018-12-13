Как сейчас выглядят секс-символы прошлого 

Эти мужчины несколько десятилетий назад сводили женщин с ума. Подтянутые красавцы были мечтой поклонниц, их обожали, за ними бегали толпами. Как сейчас выглядят секс-символы второй половины двадцатого века?
1. Ален Делон, 83 года. Актёр, которого не одно поколение признавало эталоном красоты, крутил беззастенчиво романы с известными женщинами. Впрочем, они и сами были рады появиться в компании Делона на публике. Правда, многие говорили, что Ален тщеславен и самовлюблён. Впрочем, даже с годами он не утерял обаяния и даже сейчас выглядит эффектно.
2. Адриано Челентано, 80 лет. В отличие от Алена Делона Адриано никогда не слыл красавцем, зато его харизма сворачивала горы. Жизнерадостный и энергичный, с отличным чувством юмора и самоиронией Челентано моментально сражал фанаток наповал. Ну а образ идеального семьянина (с женой Клаудией Мори он в браке более полувека) лишь добавлял ему привлекательности.
3. Микеле Плачидо, 72 года. Бесстрашный комиссар Катани из детективного сериала «Спрут» влюблял в тебя телезрительниц, только появившись на экране. Мужественный и неразговорчивый, но отважный Катани был героем девичьих грёз и персонажем несбыточных мечтаний почтенных матрон. Недавно итальянец завершил актёрскую карьеру, но фанатки до сих пор вздыхают, слыша имя Микеле Плачидо.
Тимати Далтон (72 года), Шон Коннери (88 лет), Василий Лановой (84 года), Игорь Костолевский (70 лет) — эти мужчины по-прежнему волнуют женские сердца.