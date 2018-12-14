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Меньшова рассказала о себе очень личное 

Eva.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Известная телеведущая Юлия Меньшова пошла на беспрецедентный шаг. В честь полумиллионного подписчика в Инстаграме она согласилась отвечать на любые вопросы о себе в течение трех дней. Кроме того, Юлия сама рассказала некоторые интересные факты из своей биографии. В рамках этой акции актриса и телеведущая рассказала о своих недостатках и сильных сторонах.
49-летняя Юлия Меньшова — дочь известных родителей, однако у нее уже давно есть свои поклонники. Люди полюбили обаятельную телеведущую с момента выхода в эфир передачи «Я сама», ну а ток-шоу «Наедине со всеми», в котором Юлия Меньшова провела более 600 интервью с известными личностями, и вовсе не оставило сомнений в ее профессионализме и автономности. Относительно недавно Юлия с подачи коллеги, актрисы Анастасии Цветаевой, решилась завести аккаунт в Инстаграме и на днях количество подписчиков ее страницы достигло полумиллиона. По этому случаю Меньшова решила рассказать редкие факты о себе и целых три дня отвечать на вопросы подписчиков.
Эта затея вызвала небывалый ажиотаж, количество вопросов уже к концу первого дня превысило тысячу, но Юлия исправно старается всем отвечать. Актриса и телеведущая рассказала, что в последние годы она редко читает художественную литературу, предпочитая изучать документальные произведения. Также Юлия призналась, что очень любит путешествовать, а в путешествиях исследовать древние камни.
«Моя страсть — это древние камни. Меня завораживает идея, что сменилось уже столько поколений людей, а остатки зданий все еще можно потрогать руками»
Меньшова рассказала, что самая интересная работа, которая случалась в ее жизни — это театральная режиссура. Особенно упоительным оказалось угадывание эмоций зрителя в конкретный момент спектакля. Одним из самых интересных вопросов, заданных Юлии, оказался вопрос о том, что она делает плохо.
Меньшова призналась, что она плохо бегает, не умеет отжиматься, плохо говорит на иностранных языках, а также не очень хорошо танцует. При этом Юлия считает себя образцовой женой, дочерью и матерью. Хотя и с оговоркой, что это оценка ее стараний, а как они в итоге скажутся на детях, пока неизвестно.
Кстати, недавно Юлия Меньшова рассказала о своей соседке, которая восхитила ее своим добрым поступком. Меньшова призвала чаще делать приятное знакомым и незнакомым людям, чтобы мир стал добрее и лучше.
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