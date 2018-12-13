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Жасмин восхитила экстремальным мини 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Российская певица Жасмин посетила вечеринку Муз-ТВ. Знаменитость появилась на празднике в необычном наряде.
Вокалистка опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором она позирует в облегающем серебристом мини-платье. К футуристическому наряду знаменитость подобрала длинные серьги в тон и открытые босоножки на высоком каблуке черного цвета.
"Пятый элемент 😎", — подписала публикацию знаменитость. Поклонники оценили отсылку знаменитости к фантастическому триллеру Люка Бессона. В комментариях многие отмечали, что исполнительница заметно похудела, и выглядит нереально. Кто-то даже предложил сшить похожее платье дочери артистки — Маргарите.
"Бомбическая💣🔥😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Вы самая лучшая певица Жасмин! 😍👍❤️", "Самая нежная обаятельная привлекательная с красивым голосом -ЖАСМИН😍😘👏👏👏", "Похудела круто интересно как?", "Превосходно выглядишь. Я тебя очень люблю!", "💞💕💋🌹💐💖💓❤️💞💕💋Сексуальная какая", Голография во всей ее прекрасности)) А давайте и Маргаритке такое же платьице? Только фасон принцессы 💞", — писали поклонники.
Напомним, у певицы Жасмин трое детей — 21-летний Михаил от первого брака, шестилетняя Маргарита и двухлетний Мирон — от второго. Недавно старший наследник певицы поступил в МГИМО, причем на бюджет, однако решил учиться платно.
"Сказал, что мы можем себе это позволить и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за обучение сына",
— сообщила певица ранее в интервью "Дни.ру".
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