Жасмин восхитила экстремальным мини 

Российская певица Жасмин посетила вечеринку Муз-ТВ. Знаменитость появилась на празднике в необычном наряде.

Вокалистка опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором она позирует в облегающем серебристом мини-платье. К футуристическому наряду знаменитость подобрала длинные серьги в тон и открытые босоножки на высоком каблуке черного цвета.

"Бомбическая💣🔥😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Вы самая лучшая певица Жасмин! 😍👍❤️", "Самая нежная обаятельная привлекательная с красивым голосом -ЖАСМИН😍😘👏👏👏", "Похудела круто интересно как?", "Превосходно выглядишь. Я тебя очень люблю!", "💞💕💋🌹💐💖💓❤️💞💕💋Сексуальная какая", Голография во всей ее прекрасности)) А давайте и Маргаритке такое же платьице? Только фасон принцессы 💞", — писали поклонники.