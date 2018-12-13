Отказалась стареть: Брежнева снялась в нижнем белье 

Вера Брежнева заинтриговала поклонников. Фанаты спрашивают у певицы, где та берет молодильные яблоки.
36-летняя Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге откровенное фото. Знаменитость позирует в бюстгальтере.
На черно-белом снимке знаменитость предстает перед взором смотрящего без макияжа и укладки.
"Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой. 🖤",
— подписала Вера пост.
Поклонники были шокированы. Многие задавались вопросом, почему Брежнева не стареет. Ведь не может мать двоих детей выглядеть такой юной.
Фолловеры предлагали разные варианты. Кто-то считает, что Брежнева обязана своим внешним видом хорошей наследственности. Другие же полагают, что Вера никогда не злоупотребляла косметикой и вела здоровый образ жизни, оттого так хорошо выглядит сейчас. К слову, были и те, кто решил, что никакого секрета тут нет — звезда просто опубликовала снимок десятилетней давности.
"Это старые фотки? Не пойму (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Простите, вы точно мать двоих взрослых дочерей? 🌷Вам лет 25 максимум", "Чудеса современной косметологии. А почему бы и нет. Если все выглядит естественно, то я за!", "Боже явно вы не с нашей планеты 🙀Красиииииивааааааяяяя!👍👍👍👍👍👍😻😻😻😻", "Вы выглядите на 20 лет🔥🔥🔥Ведьма! 🤣", "Естественная красота всегда будет превыше всего😊 Вера, вы прекрасна!😍😊", "Вера, вот такой я себе представляла морскую владычицу!" — писали пользователи Сети.
Отметим, что Веру Брежневу по праву считают одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Артистка успевает не только развивать свою карьеру и ухаживать за собой, но и уделять время семье. Звезда заботится о своих детях: 17-летней Соне и Саре, которой уже скоро исполнится девять лет. К слову, девочки унаследовали красоту своей знаменитой мамы.