Отказалась стареть: Брежнева снялась в нижнем белье

Вера Брежнева заинтриговала поклонников. Фанаты спрашивают у певицы, где та берет молодильные яблоки.

36-летняя Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге откровенное фото. Знаменитость позирует в бюстгальтере.

На черно-белом снимке знаменитость предстает перед взором смотрящего без макияжа и укладки.

"Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой. 🖤",

— подписала Вера пост.

Поклонники были шокированы. Многие задавались вопросом, почему Брежнева не стареет. Ведь не может мать двоих детей выглядеть такой юной.

"Это старые фотки? Не пойму (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Простите, вы точно мать двоих взрослых дочерей? 🌷Вам лет 25 максимум", "Чудеса современной косметологии. А почему бы и нет. Если все выглядит естественно, то я за!", "Боже явно вы не с нашей планеты 🙀Красиииииивааааааяяяя!👍👍👍👍👍👍😻😻😻😻", "Вы выглядите на 20 лет🔥🔥🔥Ведьма! 🤣", "Естественная красота всегда будет превыше всего😊 Вера, вы прекрасна!😍😊", "Вера, вот такой я себе представляла морскую владычицу!" — писали пользователи Сети.

Отметим, что Веру Брежневу по праву считают одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Артистка успевает не только развивать свою карьеру и ухаживать за собой, но и уделять время семье. Звезда заботится о своих детях: 17-летней Соне и Саре, которой уже скоро исполнится девять лет. К слову, девочки унаследовали красоту своей знаменитой мамы.