Названы 10 самых высокооплачиваемых моделей в мире

Кто из красавиц в этом году заработал больше всех?

Кендалл Дженнер. Традиционно в конце года эксперты составили список — кто из супермоделей смог больше всего заработать на своей красоте. И сюрприза здесь не случилось. Второй год подряд самой высококоплачиваемой моделью в мире стала

Кайли Дженнер стала самой богатой молодой звездой по версии Деньги, похоже, так и липнут к семейству Кардашьян-Дженнер. Буквально несколько дней назадстала самой богатой молодой звездой по версии журнала Forbes , заработав за год 166,6 млн долларов

Доходы Кендалл, конечно, до такой цифры не дотягивают. За сови модельные контракты она получила «всего лишь» 22,5 млн долларов. Но в модельном мире такой доход считается очень впечатляющим. Для сравнения: Карли Клосс, которая находится на второй строчке рейтинга, положила на свой счет в 2018 году 13 млн долларов — почти в два раза меньше Кендалл.

Рози Хантингтон-Уайтли и Крисси Тейген. Напомним, Тейген осенью удивила поклонников тем, что после родов не смогла быстро вернуться в прежнюю форму и в сердцах заявила, что бросает модельную карьеру. Думается, не стоит ей так опрометчивво поступать: все-таки 11,5 млн долларов в год на дороге не валяются. Третью и четвертую строчки списка супермоделей-богачек заняли молодые мамочки. Напомним, Тейген осенью удивила поклонников тем, что после родов не смогла быстро вернуться в прежнюю форму и в сердцах заявила, что бросает модельную карьеру. Думается, не стоит ей так опрометчивво поступать: все-таки 11,5 млн долларов в год на дороге не валяются.

Сестры Хадид тоже попали в десятку лучших, причем Джиджи обогнала эпатажную Беллу. Рейтинг-2018 пополнился и новыми именами, среди которых Джоан Смоллс и Кара Делевинь. К тому же, в рейтинг после многолетнего перерыва вернулась Даутцен Крез благодаря успешным контрактам с L’Oréal и Piaget. тоже попали в десятку лучших, причем Джиджи обогнала эпатажную Беллу. Рейтинг-2018 пополнился и новыми именами, среди которых. К тому же, в рейтинг после многолетнего перерыва вернуласьблагодаря успешным контрактам с L’Oréal и Piaget.

А пышка Эшли Грэм, завершившая свою карьеру ангела Victoria's Secret Адриана Лима и модель Лю Вэнь в этом году из списка самых высокооплачиваемых звезд подиума выбыли.

А вот так распределились остальные места в рейтинге:

Карли Клосс, 13 млн долларов

Крисси Тейген, 11,5 млн долларов

Рози Хантингтон-Уайтли, 11,5 млн долларов

Кара Делевинь, 10 млн долларов

Джиджи Хадид, 9,5 млн долларов

Джоан Смоллс, 8,5 млн долларов

Даутцен Крез, 8 млн долларов