Названы 10 самых высокооплачиваемых моделей в мире 

Кто из красавиц в этом году заработал больше всех?
Традиционно в конце года эксперты составили список — кто из супермоделей смог больше всего заработать на своей красоте. И сюрприза здесь не случилось. Второй год подряд самой высококоплачиваемой моделью в мире стала Кендалл Дженнер.
Деньги, похоже, так и липнут к семейству Кардашьян-Дженнер. Буквально несколько дней назад Кайли Дженнер стала самой богатой молодой звездой по версии журнала Forbes, заработав за год 166,6 млн долларов
Доходы Кендалл, конечно, до такой цифры не дотягивают. За сови модельные контракты она получила «всего лишь» 22,5 млн долларов. Но в модельном мире такой доход считается очень впечатляющим. Для сравнения: Карли Клосс, которая находится на второй строчке рейтинга, положила на свой счет в 2018 году 13 млн долларов — почти в два раза меньше Кендалл.
Третью и четвертую строчки списка супермоделей-богачек заняли молодые мамочки Рози Хантингтон-Уайтли и Крисси Тейген. Напомним, Тейген осенью удивила поклонников тем, что после родов не смогла быстро вернуться в прежнюю форму и в сердцах заявила, что бросает модельную карьеру. Думается, не стоит ей так опрометчивво поступать: все-таки 11,5 млн долларов в год на дороге не валяются.
Сестры Хадид тоже попали в десятку лучших, причем Джиджи обогнала эпатажную Беллу. Рейтинг-2018 пополнился и новыми именами, среди которых Джоан Смоллс и Кара Делевинь. К тому же, в рейтинг после многолетнего перерыва вернулась Даутцен Крез благодаря успешным контрактам с L’Oréal и Piaget.
А пышка Эшли Грэм, завершившая свою карьеру ангела Victoria's Secret Адриана Лима и модель Лю Вэнь в этом году из списка самых высокооплачиваемых звезд подиума выбыли.
А вот так распределились остальные места в рейтинге:
Карли Клосс, 13 млн долларов
Крисси Тейген, 11,5 млн долларов
Рози Хантингтон-Уайтли, 11,5 млн долларов
Кара Делевинь, 10 млн долларов
Жизель Бюндхен, 10 млн долларов
Джиджи Хадид, 9,5 млн долларов
Белла Хадид, 8,5 млн долларов
Джоан Смоллс, 8,5 млн долларов
Даутцен Крез, 8 млн долларов